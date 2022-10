Luxusfahrzeuge : Schöne Autos als Passion

Da steht es nun, wohl eines der seltensten Autos überhaupt, im Geschäft von Peter Saturski an der Mainzer Landstraße im Frankfurter Stadtteil Gallus: ein Nachbau des Heigo-Porsches, eine Legende auf vier Rädern. 340 PS, auf Glanz poliert, Preis auf Nachfrage. Nur dreimal insgesamt wurde dieses Auto produziert.

Die einzige Rarität in Saturskis Autohaus ist dieser Porsche nicht. Bei ihm könnte man, für stolze 395.000 Euro, auch einen Ford GT40 kaufen, erstzugelassen 2006. Mit dem Modell schrieb der Hersteller in den Sechzigerjahren Renngeschichte, beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans kam der Wagen vier Jahre in Folge als erster ins Ziel. 320 Kilometer in der Stunde schaffte das Fahrzeug damals. Eine Sensation.