Wer als Kind die Diagnose Mukoviszidose bekommen hat, erlebte noch zur Zeit der Wende kaum das 30. Lebensjahr. Die Krankheit führt dazu, dass die Lunge verschleimt und schleichend zerstört wird. Neue Arzneien und Therapien haben die durchschnittliche Lebenserwartung in den vergangenen gut drei Jahrzehnten auf 57 Jahre gehoben, wie es beim Bundesverband Cystische Fibrose heißt – so wird die auf einem Gendefekt beruhende Erbkrankheit auch genannt. Doch Pa­tienten bleiben ihr Leben lang auf Medikamente angewiesen, darunter Mittel ge­gen Bakterien, Pilze und Viren.

In absehbarer Zeit könnte das Kindern, die mit diesem Gendefekt geborenen werden, erspart bleiben. „Bei Mukoviszidose ändert sich gerade die Welt“, sagt Werner Seeger, Vorsitzender des Deutschen Zentrums für Lungenforschung mit Sitz in Gießen. Wie der Lungenspezialist erläutert, gibt es einen neuen und fundamentalen Therapieansatz, der den Gendefekt zu beheben vermag.

Im Falle der zystischen Fibrose ist der Salzhaushalt des Betroffenen gestört. Die Folge: Die körpereigenen Sekrete werden zähflüssig, weil die Funktionen des Kanals, der für den Flüssigkeitshaushalt sorgt, gestört sind. Milde Verläufe führen laut Bundesverband zu einer chronischen Entzündung der Nasennebenhöhlen – dessen ungeachtet ist immer die Lunge betroffen.

Weiterer Erfolg im Kampf gegen Lungenhochdruck

In den vergangenen Jahren ist nach den Worten von Seeger auch auf Grundlage der Arbeit von Forschern des Lungenzentrums eine Gruppe neuartiger Medikamente entwickelt worden. Ihre Wirkstoffe dockten an den Elektrolyt/Flüssigkeitskanal an und sorgten dafür, dass er seine Arbeit verrichten könne. Auf diese Weise werde die Lunge vor der Zerstörung bewahrt. Seegers Prognose: Schon in wenigen Jahren werden Neugeborene mit der Diagnose Mukoviszidose damit frühzeitig behandelt.

Dabei ist der Fortschritt bei der zystischen Fibrose nur ein Ergebnis der Forschung des Lungenzentrums, wie der Vorsitzende sagt. Einen weiteren Erfolg können Mediziner demnach im Kampf gegen die Pulmonale Hypertonie, den Lungenhochdruck, verbuchen. Rund 100 Millionen Menschen auf der Welt leiden unter dieser Krankheit, wie Seeger sagt. Zu den Krankheitszeichen zählen Atemnot, Schwindelanfälle, Brustschmerzen und eine damit einhergehende nachlassende körperliche Belastbarkeit. Früher lebten Patienten nach Bekanntwerden der Diagnose nur zwei bis drei Jahre. Mit Therapien, die Forscher des von Friedrich Grimminger geleiteten Universities of Gießen and Marburg Lung Center entwickelt haben, verbessert sich laut Seeger aber schon die Lebenserwartung. Und: „Wir hoffen, ein Langzeitüberleben möglich zu machen.“

Ein Vorteil des Lungenzentrums sei, die Patienten in klinische Studien einbinden zu können. Dies geschieht aber nicht allein in Gießen. „Wir sind der Leitungsstandort“, sagt der Mediziner. Hinzu kommen Standorte in München, Heidelberg, Hannover und das Duo Kiel– Lübeck. Zum Universities of Gießen and Marburg Lung Center gehört außer der Justus-Liebig-Universität und der Philipps-Universität auch das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim. Am Lungenhochdruck wird vor allem in Gießen und Hannover geforscht.