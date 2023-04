Am Boden will die Lufthansa mit neuen E-Schleppern möglichst schnell klimaneutral werden. Dafür wird eine neue Lade-Infrastruktur am Frankfurter Flughafen aufgebaut. Die Schlepper sind allerdings nicht für alle Flugzeuge geeignet.

Zumindest am Boden will die Lufthansa bis 2030 komplett CO2-neutral arbeiten. Schon seit 2020 bezieht der Konzern im Heimatmarkt eigenen Angaben zufolge ausschließlich grünen Strom. Neuerdings hat der Lufthansa-Bodendienstleister LEOS in Frankfurt zwei vollelektrische Schlepper für Flugzeuge in Betrieb. Die beiden Fahrzeuge sind sehr viel leistungsfähiger als frühere rein elektrische Zugfahrzeuge. Laut Angaben des Herstellers Goldhofer sind die Flugzeugschlepper des Typs Phoenix E in der Lage, Flugzeuge bis zu einem Startgewicht von 350 Tonnen über kurze und lange Strecken zwischen Abstellflächen, Wartungshangars und Abflugpositionen zu ziehen.

Jochen Remmert

Die gute Nachricht: Für die neuen zweistrahligen Langstreckenflugzeuge, auf die Lufthansa in Zukunft setzt, sind die Phoenix E-Schlepper stark genug, sowohl der Airbus A 350-9 wie auch die Boeing 787-9, der Dreamliner, liegen mit ihrem maximalen Startgewicht von 268 und 252 Tonnen deutlich innerhalb der Range, die die neuen E-Schlepper bewältigen können. Die schlechte Nachricht: Die Leistung reicht weder für eine Boeing 747-8, die ein maximales Startgewicht von 442 Tonnen hat, noch für den bei Lufthansa reaktivierten Airbus A 380, der sogar ein maximales Startgewicht von 560 Tonnen auf die Waage bringt.

Ausschließlich klimaneutraler Strom

Mit einer Kapazität von 165 Kilowattstunden und einer Antriebsleistung von 240 Kilowatt können die Elektroschlepper den Angaben zufolge Flugzeuge mit bis zu 25 Kilometern in der Stunde emissionsfrei bewegen. Weil aber der Energiebedarf der Fahrzeuge für das Abarbeiten der Schleppaufträge eines Tages teils doppelt so hoch ist wie die Kapazität der Akkumulatoren, muss das Lithium-Ionen-Batteriesystem dann in Unterbrechungen des Arbeitseinsatzes möglichst schnell nachgeladen werden. Das soll mithilfe einer dafür aufgebauten Lade-Infrastruktur möglich sein.

Die Batterien der E-Schlepper nehmen dabei ausschließlich klimaneutral erzeugten Strom auf, wie es bei der Lufthansa weiter heißt. Der Konzern will bis 2050 eine neutrale CO₂-Bilanz erreichen. Schon 2030 will die Gruppe ihre Netto-CO₂-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2019 durch Reduktion und Kompensation halbieren. Im Luftverkehr selbst setzt die Lufthansa Group vor allem auf eine beschleunigte Flottenmodernisierung und maximale Effizienz des Flugbetriebs. Daneben sind für sie der verstärkte Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe wie E-Fuels von entscheidender Bedeutung.

Neben den E-Schleppern gilt der Ersatz der Hilfstriebwerke der Flugzeuge als Schlüssel dazu, die CO2-Emissionen des Flugverkehrs am Boden zu reduzieren. Diese mit Kerosin betriebenen Hilfstriebwerke dienen etwa dazu, die Flugzeuge auf den Parkpositionen zu kühlen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport arbeitet in seinem Klimaschutzprogramm unter anderem daran, den Betrieb dieser Hilfstreibwerke überflüssig zu machen.