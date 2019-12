Lückenlose Verbindung : Das beste Netz in Frankfurt

Das deutsche Mobilfunknetz ist immer wieder ein beliebtes Thema, an Stammtischen und in Kantinen ebenso wie in Bussen und Zügen. Jüngst beschlossen die drei großen Mobilfunkunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und der O2-Anbieter Telefónica, gemeinsam bis zu 6000 neue Funkstandorte aufbauen zu wollen, um die Netzabdeckung zu verbessern und Funklöcher zu vermeiden. Doch wer von ihnen bietet in Frankfurt eine möglichst lückenlose Verbindung?

Diese Frage beantwortet nun eine Auswertung des Fachmagazins „Connect“, deren Ergebnisse der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegen. Demnach hat Vodafone das beste Handynetz in Frankfurt, und zwar mit recht deutlichem Abstand vor der Telekom und O2. Demnach treten zwischen den drei Anbietern teils deutliche Unterschiede zutage, und Vodafone erzielt in allen drei zentralen Kategorien des Tests die besten Ergebnisse. Gewertet wurden die Qualität mobiler Sprachtelefonate, die Nutzung von Daten, also die mobile Verfügbarkeit des Internets, und ein „Crowdsourcing“ genannter Massentest, bei dem mehrere hunderttausend Nutzer den Auswertern ihre Handy-Empfangsdaten anonym über einen Zeitraum von sechs Monaten zur Verfügung gestellt hatten.