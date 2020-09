Jackpot knapp verfehlt : Und wieder ein Lotto-Millionär aus Hessen

Ein Lotto-Spieler aus Hessen hat mit insgesamt sechs Richtigen in der Lotterie „Eurojackpot“ fast 1,3 Millionen Euro gewonnen. Für den Jackpot fehlte ihm bei der Ziehung am Freitag lediglich die zweite Eurozahl, wie Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Wer der Spieler ist, blieb zunächst unklar. Er gab seinen Tipp anonym in einer Lotto-Stelle im Main-Kinzig-Kreis ab. Er ist den Angaben zufolge der achte hessische Lotto-Millionär in diesem Jahr. Den 22 Millionen Euro schweren Jackpot gewann ein Spieler aus Polen.

Tipper aus Hessen gewinnen auffallend häufig hohe Beträge im klassischen Zahlenlotto wie im noch recht neuen Eurojackpot mit seiner etwas besseren Gewinnwahrscheinlichkeit. „Statistisch ist das nicht nachvollziehbar“, wie Heinz Georg Sundermann, Geschäftsführer von Lotto Hessen, angesichts der interessanten Statistik einmal hervorgehoben hat.