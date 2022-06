Folgen von Long-Covid : Das lange Leiden nach der Infektion

Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Muskelschmerzen, Lähmungen: Die Liste der Spätfolgen einer Covid-Erkrankungen ist lang. In der Post-Covid-Sprechstunde soll ihnen eine maßgeschneiderte Reha zurück in den Beruf helfen.

Die Rettungssanitäterin ist nach ihrer Corona-Infektion schon seit Monaten krankgeschrieben. Sie kann nicht mehr Auto fahren. Gleichzeitig den Verkehr beobachten, Geschwindigkeiten der anderen Fahrzeuge einschätzen, kuppeln, einer Route folgen: Was sie sonst fast nebenbei bewältigte, stellt jetzt eine unüberwindbare Hürde dar. Sie leidet an Fatigue, einer anhaltenden Erschöpfung, die auch durch viel Schlaf nicht zu lindern ist. Sie ist 29 Jahre alt.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Patienten, die zu Torsten Eyfferth in die Post-Covid-Sprechstunde an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) kommen, haben schon einen langen Leidensweg hinter sich, sie haben seit mindestens drei Monaten Symptome, die sich nicht bessern. Meist sind es kognitive und neurologische Einschränkungen, die dem Notfallmediziner geschildert werden. Die Patienten leiden an „Brain Fog“, sind wie benebelt, können sich einfachste Dinge nicht mehr merken. Manche haben starke Muskelschmerzen, ein Kribbeln in Armen und Beinen, manchmal treten sogar Lähmungen auf. Ein Patient kam hinkend zu ihm in die Sprechstunde, berichtet Eyfferth.

In die Post-Covid-Sprechstunde der BGU werden Langzeit-Patienten von den Unfallversicherungen geschickt. Es soll abgeklärt werden, ob die Symptome durch eine Corona-Infektion oder doch durch eine andere, bislang unentdeckte Grunderkrankung hervorgerufen wurden. Außerdem sollen geeignete Rehabilitationsmaßnahmen angestoßen werden, damit die Menschen wieder in den Beruf zurückkehren können. Im Posttraumatischen Zentrum für Diagnostik und Therapie der BGU werden sie neurologisch und psychologisch untersucht. Die allermeisten kämen aus dem Gesundheitswesen, erläutert Eyfferth, aus der ambulanten und klinischen Pflege, aus Seniorenheimen, der Kinderbetreuung. Bereiche, in denen ohnehin ein Fachkräftemangel besteht. Bundesweit sind allein in BG-Kliniken bisher 125.000 Post-Covid-Fälle anerkannt worden. Im berufsgenossenschaftlichen Bereich gebe es Schätzungen, dass die Zahl bis auf eine Million ansteigen könnte. Für diese Dimension seien die vorhandenen Rehabilitationskliniken aber gar nicht ausgestattet, sagt Eyfferth.

Mehr zum Thema 1/

Schwere Krankheitsverläufe zögen statistisch gesehen eher Langzeitfolgen nach sich, aber in der Post-Covid-Sprechstunde werden auch Patienten vorstellig, deren Zustand sich erst mit der Zeit verschlechtert habe. Das seien aber Ausnahmen. Er habe erst kürzlich eine Patientin gehabt, die bei mildem Infektionsverlauf nach sechs Wochen wieder gearbeitet und dann erst Monate später eine Fatigue entwickelt habe. „Ihr wurde Stück für Stück der Boden unter den Füßen weggerissen“, sagt Eyfferth.

Immunsystem im Dauerstress

Der Medizin gebe Covid nach wie vor viele Rätsel auf. „Wir haben noch nicht gänzlich verstanden, was das Virus so im Körper treibt.“ Eyffert bezieht sich dabei auf Untersuchungen, wonach bei manchen Patienten die Viruslast noch lange nach der Infektion nachweisbar sei: im Klein- und Großhirn, im Nieren- und Lungengewebe. Eine vorläufige These sei, dass sich die verbliebenen Viren im Zeitverlauf wieder vermehren könnten und sich deshalb Patienten, denen es schon besser ging, plötzlich wieder schwächer und schlechter fühlten.

Ein vergleichbares Phänomen kenne die Medizin beim Herpes-zoster-Virus, das nach einer Erkrankung an Windpocken im Körper bleibt und Jahre später, wenn die Immunabwehr nennenswert geschwächt ist, in Form einer Gürtelrose wieder Unheil anrichtet. Bei Post-Covid-Patienten, die über eine hohe Infektanfälligkeit klagten, wird ein ähnliches Phänomen vermutet. Das Immunsystem sei dann offenbar in einer Art Dauerstress-Situation, erklärt der Notfallmediziner.

Eyfferths Patienten sind vor allem Frauen. Wohl auch, weil sie überdurchschnittlich oft in den Pflegeberufen vertreten sind. Ihre Wiedereingliederung ins Berufsleben, das hat der Mediziner erlebt, kann mehr als ein Jahr dauern. Oft benötigten die Arbeitnehmerinnen auch dann noch mehr und längere Pausen als ihre Kollegen, müssten Teilzeit arbeiten.