Hochgeschurtz als Nachfolger : Firmenchef Lohscheller verlässt Opel

Opel verliert seinen Chef Michael Lohscheller. In einem Schreiben an die Mitarbeiter nennt er die Gründe. Sein Nachfolger wird ein Manager von Renault.

Michael Lohscheller, bisher Vorsitzender der Geschäftsleitung von Opel, verlässt das Unternehmen. Sein Nachfolger steht schon fest. Wie der Autohersteller mitteilt, wird Uwe Hochgeschurtz an die Opel-Spitze rücken. Er ist derzeit Chef von Renault Deutschland, Österreich und Schweiz.

Lohscheller habe sich entschieden, „eine andere Herausforderung außerhalb des Stellantis-Konzerns anzunehmen“. Einzelheiten nennt das Unternehmen nicht. Der amtierende Opel-Chef äußert sich aber in einem internen Schreiben. Er geht zum 31. August.

Das Unternehmen zitiert den Vorstandsvorsitzenden des Konzerns Stellantis mit den Worten: „Ich möchte Michael Lohscheller herzlich dafür danken, dass er zusammen mit den Opel-Mitarbeitern ein starkes, nachhaltiges Fundament für das Unternehmen geschaffen hat. Dieser beeindruckende Turnaround ebnet nun den Weg für eine weltweite Expansion der Marke.“

2,5 Milliarden Euro kumulierter Betriebsgewinn

In einem Schreiben an die Mitarbeiter, das der F.A.Z. vorliegt, teilt Lohscheller mit: „Nach mehr als neun Jahren bei Opel/Vauxhall, nach vier Jahren als CEO und einem sehr erfolgreichen Turnaround, ist es für mich an der Zeit, neue Wege zu gehen – nun da bei Opel ein neues Kapitel startet.“ Er habe diesen Entschluss nach reiflichen Überlegungen gefasst. „Denn die Marken Opel und Vauxhall und ihre Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen“, so Lohscheller.

Er verweist auf die nachhaltige Ertragswende. Opel habe in den vergangenen drei Jahren einen kumulierten Gewinn von 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. „Im Vor-Corona-Jahr 2019 haben wir sogar den höchsten operativen Gewinn unserer Firmengeschichte erarbeitet: 1,1 Milliarden Euro.“