Was erlaubt ist und was nicht

Handel

Die Regel, zunächst nur Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen zu lassen, ist auch in Hessen am Samstag gefallen. Zu Beginn des Lockdowns hatten nur der Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien und Baumärkte weiter Waren in ihren Filialen verkaufen dürfen.

Entscheidende Maßeinheiten sind nun 20 Quadratmeter pro Fläche pro Kunde. Wenn die rechnerisch überschritten wird müssen die nächsten Kunden draußen warten – und dabei in der Schlange den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Drinnen herrschen Masken- und Desinfektionspflicht.

Verboten bleiben in Zeiten von Corona Werbe- und Verkaufsveranstaltungen in größerem Rahmen und alles, was die Menschen dazu bringt, in größeren Gruppen zusammenzukommen.

Gastgewerbe

Cafés, Gaststätten und Restaurants dürfen in Hessen vom 15. Mai an wieder Gäste in ihren Räumlichkeiten bewirten. Zuvor war ihnen nur der Verkauf über die Straße oder ein Lieferservice erlaubt. In Hotels und Pensionen können auch wieder Touristen übernachten.

In den Restaurants, aber auch bei der Außenbewirtschaftung, gilt die Formel „fünf Quadratmeter pro Gast“. Das Personal muss Masken tragen, die Gästen sollen es – soweit zumutbar. Alles, was zu enge Begegnungen mit sich bringt, muss reguliert werden – bis hin zur Nutzung der Toiletten.

Tanzlokale und Diskotheken bleiben ebenso wie Bordellbetriebe bis auf weiteres (mindestens bis zum 5. Juni) zu. Lapidare Begründung: Die Kontakte sind zu eng.

Schulen/Kitas

Bisher durften nur die Schüler von Abschlussklassen wieder zum Unterricht. Vom 18. Mai an sind dann Sekundarstufe I und die vierten Grundschulklassen zugelassen. Die übrigen Jahrgangsstufen folgen am 2. Juni. Nach Pfingsten sollen auch alle Kitas wieder den „Regelbetrieb“ aufnehmen.

Dass es so lange dauert, allen Familien die Betreuung der Kleinen zu ermöglichen, begründet das Corona-Kabinett mit „Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Abstandsregeln“ in Kitas. Was befürchten lässt, dass einige Einrichtungen sogar noch später wieder öffnen.

Sportunterricht muss weiter ausfallen, weil dabei Körpernähe kaum zu vermeiden ist – außerdem macht das Kicken mit Schutzmasken keinen Spaß. Auch Klassenfahrten dürften noch auf längere Sicht nicht möglich sein.

Kultur/Freizeit/Sport

Im Prinzip soll jeder in Hessen seine Freizeit ab dem 9. Mai wieder nach Belieben gestalten können. Theater, Museen, Sportplätze und Sportstudios dürfen wieder öffnen, Casinos und Wettbüros vom 15. Mai an. Schwimmbäder und Saunen bleiben noch zu.

Es wird jeweils ein Hygienekonzept nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts verlangt. Das hat erhebliche praktische Folgen. So versuchen Museen, Zeitfenster für ihre Besucher – etwa durch eine Online-Buchung – zu schaffen. Und in Sporthallen sind Umkleidekabinen und die Duschen verschlossen.

Führungen in Museen sind gestrichen. Die schwierigste Frage für den Kultur- wie den Sportbetrieb bleibt, was eine (bis Ende August verbotene) Großveranstaltung ist. Sie wird mit „mehr als 100 Teilnehmer“ definiert. Es soll aber auch auf den Raum und die Umstände ankommen.

Öffentlicher Raum

Auf den Straßen und in den Parks vertraut die Landesregierung nun auf die Vernunft der Bürger. Kontakte im öffentlichen Raum sind nicht mehr auf zwei Einzelpersonen begrenzt, sondern auf zwei Familien oder die Mitglieder von zwei Hausständen. Das wird kaum noch zu kontrollieren sein.

Im Überschwang der Freude, sich wieder im größeren Kreis treffen zu können, soll nicht vergessen werden, dass einige Regeln unverändert gelten – vor allem das Gebot, zu Dritten mindestens eineinhalb Meter Abstand zu halten. Das bleibt auch für Gottesdienste, Demonstrationen und Kundgebungen wichtig.

Weiterhin einschreiten wird die Polizei voraussichtlich gegen Open-Air-Partys oder größere Grillfeten. Wenn die Stimmung und der Alkoholpegel steige, wachse auch die Infektionsgefahr, heißt es aus der Staatskanzlei.