Lockdown in Frankfurt : „Das spielt sich ganz gut ein“

Kaum jemand unterwegs: Die Frankfurter halten sich an die Beschränkungen. Bild: Finn Winkler

Nach zwei Tagen Erfahrung mit dem harten Lockdown: Funktioniert er in Frankfurt, bleiben die Menschen wirklich überwiegend zu Hause?

In den letzten Tagen habe ich mir unsere Innenstadt angeschaut und mich gefreut, dass unsere Bevölkerung sehr verantwortungsbewusst mit den Beschränkungen umgeht. Auch die Stadtpolizei bestätigt meine Einschätzung. Das Besucheraufkommen im Innenstadtbereich ist aufgrund der geschlossenen Geschäfte eindeutig rückläufig. Nachts sind die Straßen nahezu menschenleer.

Was berichten ansonsten Ihre Mitarbeiter: Sehen die meisten Bürger die Regelungen ein?

Die Zahlen sprechen für sich. Ich freue mich, dass in den bisherigen zwei Tagen des harten Lockdowns von gut 3000 Personen nur etwa 20 ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen wurden. Diese wurden auf die Maskenpflicht hingewiesen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Zahl derer, die gegen das Alkoholverbot im öffentlichen Raum verstoßen haben, bewegt sich im einstelligen Bereich. Und auch im Einzelhandel gibt es eine hohe Akzeptanz: Die meisten Geschäfte sind geschlossen.

Was wird von den Beschränkungen am ehesten in Frage gestellt?

Die Maskenpflicht im Freien. Unsere Stadtpolizisten berichten, dass es immer wieder zu teils heftigen Diskussionen zwischen den Bediensteten und denjenigen, die ohne Maske angetroffen werden, kommt.

Während des Lockdowns dürfen nur Geschäfte geöffnet bleiben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung nötig sind: Im Prinzip also nur Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Entscheiden soll der Schwerpunkt im Sortiment. Wie schwer ist das in der Praxis zu kontrollieren?

Na ja, das hat ja gerade im Fall einer bekannten Parfümeriekette zu vielen Nachfragen hinsichtlich der Einordnung des Geschäftszweiges geführt. Parfümerie oder Drogerie? Gärtnerei oder Florist? Bei der Einordnung als Betrieb, dessen Öffnung die Grundversorgung der Bevölkerung während des Lockdowns sicherstellt, spielt es eine Rolle, ob der Schwerpunkt des Sortiments bei den entsprechenden Waren wie etwa Lebensmitteln oder Drogerieartikeln liegt. Oft hilft ein Blick in das Gewerberegister. Bei den Kontrollen werden beide Gesichtspunkte zugrunde gelegt, und danach wird entschieden, ob das Geschäft die Voraussetzungen zur Öffnung erfüllt oder nicht.

Diskussionen gibt es darüber, ob unter dem Stichwort „Click and Collect“ Geschäfte, die eigentlich geschlossen sein müssten, vor Weihnachten auch Waren zum Abholen anbieten dürfen. Wie halten Sie das in Frankfurt?

Den Auslegungshinweisen der derzeit gültigen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung zufolge ist es so, ich zitiere: „Das Anbieten von Abhol- und Lieferdiensten für den Publikumsverkehr ist den geschlossenen Verkaufsstätten ausdrücklich erlaubt. Bestellungen können telefonisch, per E-Mail oder über ein Online-Angebot aufgenommen werden. Die Waren können abgeholt oder geliefert werden.“ Gerade gestern haben wir im Wirtschaftsstab unter anderen mit der Handwerkskammer darüber diskutiert, dass bei einer Schneiderei das Bestellen und Abholen erlaubt ist. Der Kunde kann aber nicht das Geschäft betreten und Kleidung anprobieren. Ich denke mal, das spielt sich ganz gut in Frankfurt ein. Unser Einzelhandel und unsere Betriebe sind verantwortungsbewusst genug.

Wie verbringen Sie selbst Weihnachten?

Dieses Jahr werden wir nur im ganz engen Familienkreis feiern. Wir alle müssen einen Beitrag leisten, damit es so bald wie möglich wieder gut wird.