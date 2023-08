Aktualisiert am

Protest in Gräfenhausen : Streikende Lkw-Fahrer kritisieren DHL, Porsche und Red Bull

Die seit einem Monat streikenden Lastwagenfahrer auf dem hessischen Rastplatz Gräfenhausen an der A5 erheben Vorwürfe gegen die Auftraggeber - und nennen deren Namen.

Protestaktion: Edwin Atema prangert Firmen wie Red Bull an. Bild: Lucas Bäuml

Die streikenden Lastwagenfahrer an der Raststätte Gräfenhausen an der A5 wehren sich gegen die Kriminalisierung durch ihren Auftraggeber - und sie sind gut organisiert: Sie haben an ihren Fahrzeugen Banner angebracht und tragen weiße T-Shirts mit einer Karikatur. Darauf zu sehen: Eine Hand, die das Transportunternehmen Mazur aus Polen darstellen soll, quetscht die Lastwagen samt Fahrer aus und presst das Geld aus ihnen heraus.

Nina Bub

Seit Wochen streiken Lastwagenfahrer aus Georgien, Usbekistan, Tadschikistan, der Ukraine und der Türkei auf der südhessischen Raststätte, um gegen ausbleibende Lohnzahlungen zu protestieren. Der Ort ist zu einem Symbol des Protests geworden, nachdem im Frühjahr bereits Fahrer mit einem Streik erfolgreich gegen ihren Auftraggeber protestiert hatten.