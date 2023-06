Der frühere Fußballkommentator Bela Rethy hält die Eintracht beim Pokalfinale für leicht favorisiert. Zwar sei RB Leipzig qualitativ etwas stärker, die Frankfurter aber würden über das Gemeinschaftsgefühl mehr Energien aktivieren, sagte Rethy, der mehr als 400 Fußballspiele kommentiert hat, bei EintrachtTV. "Ich halte es mit der Eintracht." Wer übrigens Rethy mal in freier Natur treffen will, muss offenbar nach Schottland: Axel Hellmann erzählte, er habe bei einem Urlaub in den schottischen Highlands eine Whisky-Brennerei besucht, und dann urplötzlich die markante Stimme von Rethy hinter sich gehört. "Und das nach zwei Whisky", ergänzte Rethy.