Die beiden Kandidaten, die heute in der Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt stehen, haben sehr unterschiedliche Lebensläufe. Uwe Becker ist "echter Frankfurter", auch wenn er nicht als Frankfurter zur Welt gekommen und in seinen ersten Lebensjahren als Frankfurter aufgewachsen ist. Das liegt aber zum einen an der Lage des Geburtskrankenhauses, zum anderen daran, dass sein Heimatort Nieder-Eschbach erst nach seiner Geburt eingemeindet wurde. In dem heutigen Frankfurter Stadtteil, der geprägt wurde auch durch der SPD angehörende Vorfahren Beckers, lebt der CDU-Bewerber noch heute. Mike Josef hingegen ist in Syrien geboren und als kleines Kind mit seinen Eltern nach Deutschland geflohen. Er kam erst zum Studium aus Ulm nach Frankfurt, hat hier seine heutige Frau kennengelernt, eine Familie gegründet und seine neue Heimat gefunden. Bernhard Biener hat Uwe Becker unter anderem auf den Sportplatz von Nieder-Eschbach begleitet. Hans Riebsamen traf hingegen bei einem Besuch in Ulm vor einigen Jahren auch frühe frühe Weggefährten von Mike Josef. Lesen Sie die Porträts der Kandidaten.