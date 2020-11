Lieblingsgerichte der Redaktion : Wärmendes Gemüse gegen die Kälte

Vor kurzem habe ich Peter kennengelernt. Peter ist über 60, hat drei Felder mit den schönsten Hokkaidokürbissen und wenn er sagt „Da nimmst du dir ein paar mit“, dann fährt man mit nicht weniger als zehn Kürbissen wieder nach Hause. Seitdem bin ich in Kürbis-Verwertung. Kürbiskuchen, im Ofen gerösteter Kürbis, Suppe, gewürfelt und eingefroren habe ich auch schon einen.

Unter all den Rezepten sticht eines hervor, denn es geht wahnsinnig schnell, wärmt und hinterlässt einen nicht im Food-Koma, das ein sehr voller Bauch manchmal hervorruft. Wenn die Zutaten geschnippelt sind, köchelt das Curry eine Viertelstunde, und schon kann man einen dampfenden Teller genießen. Ein schnelles Herbstgericht also, und – wenn man Peter glauben darf – auch unheimlich gesund wegen des orangefarbenen Gemüses. Also: Würfeln Sie den Kürbis, schneiden Zwiebel, Knoblauch, Chili und Ingwer klein und braten Sie diese zunächst mit den Gewürzen in einem Topf in etwas Kokosöl an.