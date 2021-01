Lieblingsgerichte Redaktion : Russischer Wintereintopf

Seit ein paar Jahren habe ich so eine Gemüsekiste abonniert, die mir einmal in der Woche vor die Haustür geliefert wird. Darin sind regionales Gemüse und Obst. Eine schöne Sache, wie ich finde, denn so verkoche ich auch Gewächse, die mir relativ unbekannt sind, zum Beispiel auch einmal eine Steckrübe. Im Winter bedeutet das „regional“ in der Beschreibung des Kisteninhalts jedoch vor allem: Kohl. Rote Bete. Kohl. Lauch. Und Kohl. Lange wusste ich nicht so genau, was ich daraus machen soll. Ein Sauerkraut-Fan bin ich nicht gerade. Und was wird dann aus dem Rest in der Kiste?

Die Erleuchtung kam mir, nachdem ich sehr lange auf eine Rote-Bete-Knolle gestarrt hatte: Borschtsch, eine russische Spezialität und die perfekte Wintersuppe, für die man alle genannten Zutaten verwenden und in den Zustand einer phantastisch gefärbten Leckerei verwandeln kann.