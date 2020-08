Lieblingsgerichte der Redaktion : Nichts als kalter Kaffee

Menschen, die ich zum Kaffee einlade, bekommen genau das: Kaffee. Im Winter warm. Im Sommer kalt. Das hat nichts mit mangelnder Gastfreundschaft zu tun. Im Gegenteil. Dass ich nicht backe, ist meine Form der Fürsorge. Gegenüber meinen Gästen und gegenüber dem Bäcker an der Ecke. Der will ja schließlich auch mit Torten und Kuchen seine Brötchen verdienen. Ich helfe da gern und versuche stattdessen mit Kaffee zu punkten. Und das funktioniert sogar ganz gut, seit ich beim Stöbern in einem Kochheftchen ein besonderes Rezept gefunden und es im Laufe der Zeit mit einer einfachen Zutat verfeinert habe. Es nennt sich „Bohei“.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.



So eine Extraportion Bohei sollte in jedem Zuhause zu finden sein. Mit Bohei serviert, wirkt alles ein bisschen edler, ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr nach liebevoller Zubereitung statt nach einfachster Getränkemischkunst. Für den Bohei-Auftritt kommen die schönen Gläser auf den Tisch. Blümchen dürfen auch nicht fehlen. Wer richtig viel Bohei machen will, der gibt einem alten Rezept gleich einen neuen und viel hipperen Namen. Statt kaltem Kaffee serviere ich also Cold Brew. Aber Vorsicht: Ein bisschen Aufwand steckt doch dahinter.