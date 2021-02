Lieblingsgerichte der Redaktion : Nackerte nach Omas Rezept

Mit einer bayerischen Großmutter in der Ahnengalerie erübrigt sich die Frage nach den besten Semmelknödeln der Welt. Denn die bereitete selbstverständlich Oma zu. Und ganz nebenbei löste sie bei jeder Knödelsause auch noch das von dem von meinen Großeltern hochgeschätzten Sprachartisten Karl Valentin aufgeworfene Paradoxon auf, ob es denn nicht richtigerweise Semmelnknödel heißen müsse, weil die doch nicht nur aus einer Semmel allein hergestellt werden: Oma und Opa sprachen nämlich Lechrainisch, einen Regionaldialekt, der sich aus Bairisch und Schwäbisch zusammensetzt und mit Tiroler Einsprengseln und mittelhochdeutschen Relikten garniert ist. Das Wort „Semmel“ klang bei ihnen sowohl in der Ein- wie auch in der Mehrzahl „Semmeln“ doch stets wie „Semme-(i)“.

Ungeachtet von Singular oder Plural lag es vermutlich an der Güte der alten Semmeln und gewiss an Omas Zauberhänden, die ihre Knödel so unvergleichlich machten, denn rein handwerklich ist die Zubereitung der Knödel keine Zauberei. Für vier Personen braucht man zehn Semmeln, also helle Brötchen, die mindestens zwei Tage alt sein sollten. Die schneidet man in kleine Würfel. Dann erwärmt man einen Viertelliter Milch, reibt etwas Muskatnuss hinein und gibt 50 Gramm Butter dazu. Die Milch-Butter-Mischung schüttet man über die Semmelwürfel und lässt die Masse ziehen. In der Zwischenzeit hackt man ein halbes Bund Petersilie und gibt es zum Knödelteig, über den dann noch zwei Eier gehauen werden, bevor es mit dem Kneten losgeht. Die Masse soll dabei nicht zu weich, aber auch nicht zu fest werden.