Lieblingsgerichte der Redaktion : Kochen gegen den Hass

Ein paar Molotowcocktails haben gereicht, um einen Traum zu zerstören. Als es in Israel nicht nur zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und der Armee, sondern auch zwischen arabischen und jüdischen Israelis zur Gewalt kam, da wurde auch das „Uri Buri“ verwüstet. Das feine Fischrestaurant in der Hafenstadt Akko, nur ein paar Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt, war da schon lange ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass es auch anders geht, dass Juden und Araber gemeinsam etwas Besonderes auf die Beine stellen können, dass Koexistenz möglich ist und dass Grenzen überwunden werden können. Ein Genusstempel, der sich gegen den Hass stemmt – dafür steht das „Uri Buri“.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Mann, der es betreibt, ist Uri Jeremias, ein Mittsiebziger mit beachtlichem Bartwuchs und von unübersehbarer Statur. Ein Jude, dessen Eltern in den Dreißigerjahren aus Deutschland nach Palästina flohen, der mit arabischen Pflegekindern in der Familie aufwuchs und dem das Miteinander schon immer am Herzen lag. Mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Autodidakten machte Jeremias das Lokal in der Altstadt von Akko zu einem der besten Fischrestaurants im ganzen Land.