Lieblingsgerichte der Redaktion : Kartoffeln wie früher

Es gibt einen Kochtopf, der bei mir Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit weckt. Es ist kein üblicher aus Edelstahl, in dem man Nudeln oder Gemüse kocht, und auch keiner aus Gusseisen, in dem ein Gulasch besonders gut gelingt. Überhaupt kann man in ihm nichts scharf anbraten und auch keine Soße köcheln lassen. Nein, dieses Küchenutensil ist aus Ton, hat einen großen runden Bauch, einen stabilen Griff und einen eher kleinen, runden Deckel obendrauf. Es nennt sich Kartoffeltopf, und das einzige, was man meines Wissens mit ihm zubereiten kann, sind – Kartoffeln. Und zwar unverarbeitete, ihrer Schale nicht beraubte, wie ich sie als kleiner Junge geliebt habe.

Dieter Schwöbel Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

In meiner Kindheit wurde nach der Ernte auf dem Acker das Kartoffelkraut auf einen großen Haufen geworfen und angezündet. Es dauerte, bis der erste Rauch sich verzogen hatte und das zum Teil noch feuchte Kraut richtig brannte. Wir warfen frische, mit einem Lappen einigermaßen von Erde befreite Knollen in die Glut und ließen sie rund eine halbe Stunde darin liegen. Dann wurden sie mit einem Hölzchen aufgespießt und gegessen.