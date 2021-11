Lieblingsgerichte der Redaktion : Gratinierter Luxus-Glibber

Nichts geht über die „Zeeuwse platte“. Sagt zumindest unsere holländische Verwandtschaft. Und die muss es wissen, schließlich ist die Provinz Zeeland, aus der die Familie meiner Frau stammt, so etwas wie das Zentrum des europäischen Muscheluniversums, und darin spielen Austern bekanntlich eine prominente Rolle. Das Herz dieses Zentrums schlägt in Yerseke auf der Halbinsel Zuid-Beveland. Das kleine Hafenstädtchen ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt für die Zucht von Austern und Miesmuscheln. Am Deich reihen sich die Hallen der Muschelbetriebe wie Perlen einer Kette aneinander, Zehntausende Besucher kommen in normalen Zeiten zur Miesmuschelsaison zwischen August und April.

Natürlich gibt es auch anderswo Austern. In der Bretagne zum Beispiel. Oder in Irland und Spanien. Auch auf Sylt wird die glibbrige Meeresfrucht gezüchtet und als „Sylter Royal“ unter die Leute gebracht. Aber das lassen Onkel Jan und die anderen Mitglieder der Familie natürlich nicht gelten. Für sie sind die „Zeeuwse Oesters“ ebenso unerreicht wie „Zeeuwse Mosselen“. Alles andere ist für sie im Grunde zweitklassig.