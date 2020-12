Lieblingsgericht der Redaktion : Kalorienbombe gegen den Corona-Blues

Verglichen mit deutschem Käsekuchen ist der New York Cheesecake eine Offenbarung. Das Geheimnis liegt in den Unmengen an Frischkäse, Sahne und Zucker. Das ist nicht gut für die Hüften – schmeckt aber großartig.

Mein Aha-Erlebnis hatte ich in den Sophie-Gips-Höfen in Berlin-Mitte. Dort, in einem Deli namens „Barcomi’s“, habe ich vor vielen Jahren zum ersten Mal in ein Stück New York Cheesecake gebissen. Deutscher Käsekuchen schön und gut, aber das war die Offenbarung. Warum er so viel besser schmeckt, ist übrigens banal: Amerikaner kennen keinen Quark. Und keine Scham, den Frischkäse für den Cheesecake mit Unmengen an Zucker und Sahne anzureichern. Das ist nicht gut für die Hüften, schmeckt aber großartig.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die aus Seattle stammende Cynthia Barcomi, der das Berliner Café gehört, hat ein Backbuch herausgebracht, das ich mir sofort besorgte und seitdem hüte wie einen Schatz. Ihre Rezepte für Bagels, Muffins, Scones und Cookies sind durchweg genial. Das beste aber ist eines, das Barcomi selbst nur geklaut hat: das Cheesecake-Rezept der bekannten Konditorei „Junior’s“ an der Flatbush Avenue in Brooklyn.