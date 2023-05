Felix Delbrouck hat ein Händchen für Möbel. Und schöne Ideen dazu. Als Beweis dient zum Beispiel ein für ein Fernsehgerät gedachtes Stück. Der Korpus in Türkis sticht ab gegen das andere Holz, das er verbaut hat. Dessen feine Maserung erinnert an den Sonnenschliff des Zifferblatts einer schicken Uhr. So ausgefallen wie liebevoll mutet sein Entwurf einer Wickelkommode an. Sie besteht aus Vierkanthölzern und einem Korpus und sieht aus wie ein Häuschen ohne Dach. „Stollenbau nennt sich das“, sagt Delbrouck. Und fügt hinzu: „Die Wickelkommode kommt zum Einsatz.“ Ist er doch dreifacher Vater und sieht der Geburt seines vierten Kindes entgegen. Gebaut hat er die Möbelstücke bei seinem Arbeitgeber König + Neurath, einem Hersteller von Büromöbeln in Karben. Dort hat er Holzmechaniker gelernt.

Junge Menschen wie Delbrouck möchte Rainer Schwarz gerne öfter in Betrieben sehen. Menschen, die nach der Hochschule eine Lehre machen und dort ihre berufliche Zukunft finden. „Sie sind perfekter Beweis dafür, dass auch in der beruflichen Bildung Spitzenleistungen erzielt werden“, sagt der Präsident der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg. Der Anlass: Delbrouck, Rasta-Locken bei ausrasierten Seitenpartien, Kinnbart und wache Augen, hat den Abschluss seiner um ein halbes Jahr verkürzten Ausbildung noch mit dem Titel des Landesbesten gekrönt. Er sei ein „leuchtendes Beispiel für andere junge Menschen“. Dies gilt laut Schwarz gerade in Zeiten des Mangels an Fachkräften.

„Mein Plan war, in die Insektensparte zu gehen“

Dabei hatte Delbrouck noch vor einigen Jahren anderes im Sinn als die Mitarbeit in einem Industriebetrieb. „Den Tischlerberuf fand ich immer toll“, sagt er zwar. Doch suchte er sein berufliches Glück zunächst an der Hochschule. In den Niederlanden schrieb er sich für Forensic Science ein und lernte die Landessprache. Nun ist Forensik ein weites Feld, der junge Deutsche hatte aber von vorneherein ein klares Ziel vor Augen: „Mein Plan war, in die Insektensparte zu gehen.“

Dort arbeiten jene Spezialisten, die etwa am Entwicklungsstadium einer Fliegenlarve in den Augen einer Leiche erkennen können, wie lange der Mensch schon tot ist. Auch die Auswertung von Brandspuren habe ihn interessiert. Diesen Plan habe er seiner Dozentin offenbart. Die Wissenschaftlerin halte es aber eher mit der psychologischen Richtung der Forensik – und habe ihn durchfallen lassen.

Delbrouck zog nach seinen Worten den Plan B und sattelte um auf Bioverfahrenstechnik an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Die Fachhochschule habe ihm die Leistungen in Biologie und Chemie aus dem ersten Studium angerechnet. Zu dieser Zeit hatte er schon ein Kind, und das zweite war unterwegs. „Ich musste überlegen, wie ich Geld verdienen kann“, blickt er zurück.

Im zweiten Ausbildungsjahr kam Corona

Er erinnerte sich an das Thema Holz und heuerte 2019 bei König + Neurath an. In der Berufsschule fand sich Delbrouck bald unter lauter Teenies wieder. Und: „Ich war genau so alt wie einer meiner Lehrer.“ Wobei es auch einige Lehrlinge jenseits der zwanzig gegeben habe. „Ich war also nicht mit Abstand der Älteste.“

Spannender als die Altersfrage erwies sich allerdings der Verlauf der Lehre – denn sein zweites Lehrjahr war das erste Corona-Jahr. Dabei sei ihm die im Studium gelernte Fertigkeit zupassgekommen, sich Fertigkeiten selbst beizubringen und zu erschließen. Am Ende der Ausbildung stand eine Abschlussarbeit mit 93 von 100 möglichen Punkten und damit die Note eins. „Wir freuen uns über die herausragende Leistung von Felix und sind stolz, dass wir einen Teil dazu beitragen durften“, sagt der Ausbildungsleiter Carsten Birkenfeld von König + Neurath.

Wieso hat Delbrouck nicht gleich Holzmechaniker gelernt? „Ich wollte zwar schon immer etwas mit Handwerk machen, aber in der Schule bin ich darauf gestriegelt worden, das Abi zu machen“, sagt er. Nach dem Motto: „Das muss so sein.“ Und an ein Abitur schließe sich eben ein Studium an – so die landläufige Anschauung. So habe er sich von einer Schreinerlehre abhalten lassen.

„Die Endmontage ist nichts für mich“

Wer nun annimmt, Delbrouck gehe den schließlich eingeschlagenen Weg weiter, der irrt. Vom Holzmechaniker-Alltag hat er sich bald nach Abschluss der Lehre verabschiedet. Fenster und Türen zu fertigen empfinde er als zu langweilig. Auch der Systemmöbelbau fülle ihn nicht aus: „Die Endmontage ist nichts für mich.“ Dort hätte er arbeiten können, schlug die Möglichkeit aber aus. Bei König + Neurath arbeitet er gleichwohl weiter, allerdings im Werkzeug- und Anlagenbau. In dieser Abteilung kümmert er sich um selbstfahrende Gabelstapler und andere Fahrzeuge, Wischroboter inbegriffen.

In seinem neuen beruflichen Alltag findet er nach seinem Bekunden den Spaß, den er braucht, und technische Aufgaben. Selbstfahrende Stapler etwa kämen gemeinhin in neuen Fabrikhallen zum Einsatz. Bei König + Neurath müssten sich die Auto-Mobile aber an einen vorhandenen Betriebsablauf anpassen, nicht umgekehrt. Sie in die richtige Spur zu bringen ist jetzt eine Aufgabe von Delbrouck. Eine andere möchte er sich noch vornehmen: „Ich würde selbst gerne den Staplerschein machen.“ Zumal die Selbstfahrer die Staplerfahrer aus Fleisch und Blut keineswegs ersetzen sollen.