Lebensmittel in Corona-Zeiten : Blumenkohl für bis zu sieben Euro

Landwirte in Spanien, Italien, Frankreich ebenso wie in Deutschland kämpfen in diesem Frühjahr nicht nur mit dem Wetter, sondern vor allem auch mit erschwerten Arbeitsbedingungen durch die Pandemie. Die geschlossenen Grenzen machen die Transporte teurer – und trotzdem sollen in Hessen Erdbeeren, Pfirsiche, Tomaten und Paprika so günstig wie eh und je in den Supermarktregalen landen. „Der Lebensmitteleinzelhandel will relativ stabile Preise“, sagt der Geschäftsführer eines Gemüsegroßhändlers aus dem Rhein-Main-Gebiet, der sowohl Supermarktketten wie Rewe als auch Discounter wie Penny und Aldi mit Obst und Gemüse beliefert und darum lieber anonym bleiben möchte.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

„Wir möchten an unseren Maximen als Discounter festhalten und bieten unsere Produkte daher nach wie vor zum Aldi-Preis an“, bestätigt die Pressestelle der Einzelhandelskette Aldi Süd den Wunsch nach Stabilität. Rewe teilt mit: „Wir haben weiterhin keine Probleme in der Warenversorgung aus dem Ausland.“ Und auch der Sprecher der in Fulda ansässigen Supermarktkette Tegut meint, die Versorgung habe sich nach dem Höhepunkt des Ansturms im März wieder normalisiert, die Preise auch für Frischwaren lägen aktuell „nicht aufregend höher“.