Urteil in Hanau : Lebenslang Gefängnis für Mord ohne Leiche

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass ein 60 Jahre alter Mann den Vermieter seiner Werkstatt ermordet hat. Mit dem Urteil gehen die Richter über das geforderte Strafmaß hinaus.

Gerichtsort: Richter des Landgerichts sehen es als erwiesen an, dass der Betreiber einer Autowerkstatt in Hammersbach seinen Vermieter getötet hat. Bild: Lucas Bäuml

Im Fall des „Mords ohne Leiche“ in Hammersbach im Main-Kinzig-kreis hat das Landgericht Hanau am Dienstag den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hat der heute 60 Jahre alte Hans H. in der von ihm geführten Autowerkstatt den 79 Jahre alten Vermieter der Werkstatt getötet. Außerdem wurde der Angeklagte wegen des illegalen Besitzes von Schusswaffen und Munition schuldig gesprochen.

Die Bluttat an dem Vermieter passierte im Januar 2021. Seine Leiche wurde trotz aufwendiger Suche mit einer Hundertschaft der Polizei und einem Hubschrauber nicht gefunden. Das Motiv sehen die Richter in einem zehn Jahre dauernden Rechtsstreit mit dem Vermieter, wie der Vorsitzende Richter Niels Höra in seiner Urteilsbegründung sagte. Hans H. sei jahrelang mit der Miete und der Zahlung für die Nebenkosten im Rückstand gewesen. Der Vermieter habe nicht nachgeben wollen, deshalb habe der Angeklagte ihn als „Störfaktor“ gesehen und beseitigen wollen.