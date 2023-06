Aktualisiert am

Lauftrainerin Christina Adrian : „Wer will, schafft einen Marathon“

Am Mittwoch laufen wieder Tausende Hobbyläufer beim Firmenlauf J.P. Morgan Corporate Challenge durch Frankfurt: Lauf-Trainerin Christina Adrian erklärt, wie Anfänger das richtige Tempo finden und warum es lohnt, für Events zu trainieren.

Christina Adrian hat Sportwissenschaften und Sportmanagement studiert und arbeitet seit fünf Jahren für die Agentur Motion Events, die unter anderem den Frankfurt Marathon veranstaltet. Dort verantwortet die gebürtige Hofheimerin die Bereiche Marketing und Kommunikation. In ihrem Blog „Runtheskyline“ gibt Adrian Tipps für Training, Ernährung und Laufstrecken. Die Vierunddreißigjährige läuft selbst regelmäßig und ­leidenschaftlich gern. Sechs Marathons in ganz Eu­ropa hat sie bewältigt – un­längst im Mai in Kopenhagen.

Frau Adrian, am Mittwoch nehmen wieder Tausende am Firmenlauf J.P. Morgan Corporate Challenge teil. Eine gute Gelegenheit, als Anfänger oder Wiedereinsteiger im Laufsport durchzustarten?