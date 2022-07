Lastwagenfahrer in Not

Lastwagenfahrer in Not : Laser weisen Weg zur Parklücke

Fahrer in Not: In Deutschland fehlen zehntausende Lastwagen-Parkplätze. Die vorhandenen Rastanlagen sollen dank moderner Technik besser ausgelastet werden.

Rund 47.000 Stellplätze für Lastwagen gibt es auf den 1800 Tank- und Rastanlagen entlang der 13.000 Kilometer deutscher Autobahnen. Viel zu wenig, meint der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) und beziffert den zusätzlichen Bedarf auf rund 40.000 Stellplätze. BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt hält es gleichwohl für einen richtigen Schritt, die Auslastung vorhandener Stellplätze zumindest zu optimieren. Dazu will die Autobahn GmbH des Bundes die 150 Raststätten mit jeweils mehr als 50 Lastwagen-Parkflächen mit Stellplatzdetektoren ausrüsten.

An der Raststätte Medenbach-Ost an der A 3 bei Wiesbaden hat der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP), gerade eine 400.000 Euro teure Pilotanlage in Betrieb genommen. Das System besteht aus fünf hohen Masten mit rotierenden Laserscannern, die jeweils einen Radius von 60 Metern erfassen. Alle acht Sekunden prüfen sie die 114 regulären und 45 weiteren Abstellmöglichkeiten auf ihre Belegung durch einen Lastwagen. Die Sensoren können dabei auch die Abstände zwischen den parkenden Fahrzeugen ermitteln und erkennen, ob auf eine freie Fläche noch ein weiterer Transporter passt. Die aktuelle Parksituation soll dann minutengenau in der Autobahn-App angezeigt werden.