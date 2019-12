Kollege schwer verletzt : Lastwagen-Fahrer bei Unfall mit 2,5 Promille im Blut

Aktualisiert am

Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut trat ein Lastwagen-Fahrer auf der A5 in Mittelhessen auf die Bremse, dann rauschte ihm ein Kollege von hinten in das Fahrzeug und verletzte sich schwer.

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Fernwald im Landkreis Gießen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er in der Nacht zum Sonntag mit seinem Sattelzug von hinten auf einen bremsenden Lastwagen geprallt.

Der Mann war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Er befinde sich mittlerweile in einem stabilen Zustand.

Nach ersten Erkenntnissen stand der vorausfahrende Lastwagen-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Er hatte laut Polizei einen Promillewert von 2,5. Der Mann wurde festgenommen und soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bisher kennt die Polizei seine Identität noch nicht. Auch die Identität des Verletzten sei unklar.

Die A5 war in Richtung Frankfurt bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 100.000 Euro.