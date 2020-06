Laser oder Tinte? : Den passenden Drucker finden

Wenn es eine Abteilung beim Technikhändler Saturn im Einkaufszentrum My Zeil in Frankfurt gibt, die gerade gut zu tun hat, dann ist es die für Drucker und Tintenpatronen. Viele, die jetzt von zu Hause aus arbeiten, stellen fest, dass das alte Gerät nicht mehr zufriedenstellend arbeitet oder dass sie – trotz digitalisierter Arbeitswelt – wieder eines brauchen. Auch der Bedarf an Nachschub bei Tinte und Tonerkartuschen ist groß, wie der Andrang in der Abteilung zeigt. Schon morgens unter der Woche umkreisen Kunden die Maschinen. Viele wirken etwas hilflos dabei. Doch einen freien Berater bekommt man nur mit Glück in die Finger. Die Erfahrung zeigt: Es ist besser, sich vorher selbst schlauzumachen.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Denn Drucker gibt es in vielen Varianten und Preisklassen. Geräte können entweder nur drucken oder in Kombination auch Dokumente einlesen, kopieren und faxen. Die eine Gruppe, die Tintenstrahldrucker, arbeitet mit Tinte, die in winzigen Tröpfchen auf das Papier geschleudert wird. Bei den Laserdruckern kommen die Buchstaben dadurch aufs Papier, dass Toner elektrisch geladen und aufs Papier übertragen wird. Laserdrucker sind in der Regel größer und sperriger als Tintendrucker, dafür können sie im Unterhalt günstiger sein. Denn von der Wahl des Gerätes hängt erheblich ab, wie hoch die Folgekosten sind.