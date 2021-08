Brücke bei Wiesbaden : Das lange Warten auf die Sprengung

Aktualisiert am

Die Autobahn GmbH peilt nach wie vor „Mitte Oktober“ als Termin für die Sprengung der maroden Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden an, doch die Unwägbarkeiten werden immer größer, dass der Termin zu halten ist. Die Notstabilisierung des südlichen Brückenbauwerks durch das Einbringen von Spritzbeton ist noch nicht abgeschlossen, obwohl auf diese Weise zusätzlich das Brücken-Widerlager und der Nachbarpfeiler des besonders stark geschädigten Pfeilers „E“ behandelt wurden.

In den nächsten Tagen sollen an der Nord- und Südseite des Bauwerks noch jeweils 6,5 Tonnen schwere und 50 Zentimeter starke „Bewehrungen“ aus Eisen angebracht werden, die mit Beton ausgespritzt werden. Wie das technisch an der Nordseite geschehen kann, ist laut Matthias Achauer von der Autobahn GmbH aber noch nicht ganz klar. Vermutlich werde ein Bagger mit einem Spezialwerkzeug ausgestattet werden müssen. Immerhin sei jetzt „ausgeschlossen, dass die Brücke nach unten kommt“. Der Spritzbeton muss sieben bis zehn Tage aushärten, eher er die notwendige Festigkeit erreicht hat.

Informationstermin für Anlieger

Für die Sicherung der Infrastruktur, also der Kläranlage, der Gleise und der B263, sind inzwischen volle acht Wochen veranschlagt worden. Die Bahn erwägt noch, Gleise und Leitungen abzubauen. Parallel dazu soll eine Gutachtergruppe aus vier Experten nach der Ursache des Schadens suchen. Eine Sprengung kommt laut Achauer erst in Betracht, wenn das Gutachten „final“ vorliegt, weil mit der Sprengung der Brücke „das Beweismittel vernichtet“ werde.

Dennoch ist bislang noch vom Sprengtermin Mitte Oktober die Rede mit der Einschränkung, dass die Sicherungsarbeiten vollständig abgeschlossen sein müssen. Frühere Termine kommen laut Autobahn GmbH schon wegen des „Umfelds der Bundestagswahl“ und wegen der Feiern am 3. Oktober nicht in Frage. Für die Anlieger des Bauwerks soll es mit Blick auf die herannahende Sprengung und die entsprechenden Vorkehrungen in Kürze einen ersten Informationstermin geben.