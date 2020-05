Landwirtschaft in Corona-Krise : Studenten retten die Erdbeerernte

Anfangs war es nicht mehr als eine vage Hoffnung, die Landwirt Tarik Mönich aus Griesheim bei Darmstadt antrieb. „Wir wollten den Schaden begrenzen und wenigstens einen Teil unserer Ernte retten“, berichtet er. Also suchte der Jungbauer über Facebook nach Erntehelfern aus der Region, die auf dem elterlichen Hof beim Pflücken der Erdbeeren helfen könnten. Denn auf einen Großteil der etwa 100 Arbeiter aus Südosteuropa, die normalerweise Mönichs Früchte und den Spargel ernten, hatte er wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen verzichten müssen. „Also wollten wir es mit Studenten versuchen.“

Dass aus dem Versuch der Schadensbegrenzung eine Erfolgsgeschichte werden sollte, die Mönich im nächsten Jahr gern wiederholen würde, hätte der Landwirt nicht erwartet. „Wir waren berührt, wie die schon morgens um sechs über die Felder gerannt sind“, sagt er über seine Ersatzhelfer. „Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir schon früher mit ihnen geplant.“ Die Studenten hätten an einem Vormittag die gleiche Menge Früchte von den Feldern geholt, die übliche Erntehelfer sonst in zwei Schichten am Tag pflückten. Und das auch nicht einmal zu Lasten der Qualität, wie der Landwirt hervorhebt. „Wir haben strenge Maßstäbe angesetzt, und die wurden eingehalten.“

„Das läuft“

Den guten Ruf studentischer Hilfskräfte bei der Ernte bestätigt Ina Werheid vom Regional-Bauernverband Starkenburg. Sie ist dort zuständig für die Saisonarbeitskräfte und steht in Kontakt mit den Landwirten. „Wir haben nur positive Rückmeldungen.“ Auf vielen Feldern, im Verkauf und in der Logistik seien derzeit einheimische Studenten, Kurzarbeiter und Selbständige eingesetzt. „Das läuft“, resümiert Werheid. „Die Betriebe sind unendlich dankbar.“ Zu Beginn der Corona-Krise waren Versuche über Plattformen wie „Das Land hilft“ im Internet noch durchweg kritisch betrachtet worden.

Dankbar, dass es läuft, ist auch Bio-landwirt Thomas Schaffer aus dem südhessischen Klein-Zimmern. Bei ihm fehlen ebenfalls einige ausländische Saisonarbeiter. „Wir sind zwar ein kleiner Betrieb und brauchen generell nicht so viele“, sagt er. Dennoch: Von dem guten Dutzend Helfer, die üblicherweise auf seinem Birkenhof Bio-Erdbeeren und grünen Spargel ernten, seien derzeit nur vier da. Nun hilft ihm eine bunte Truppe aus „Branchenfremden“, darunter Studenten, aber auch eine Kundin aus Schaffers Hofladen, die, wie er berichtet, in Kurzarbeit ist. Außerdem schicke ein Nachbar seine drei Töchter vorbei. Ein Freund, eigentlich in der Filmbranche tätig, habe logistische Aufgaben übernommen. „Die rocken hier den Hof“, sagt Schaffer.

Im Akkord pflücken

Eine Menge „gerockt“ haben auch Mönichs Helfer. Rund 60.000 Mal sei der Facebook-Aufruf des Junior-Chefs geteilt worden. Etwa 100 Studenten seien Anfang April auf den Hof gekommen. „Wir haben eine Art Casting veranstaltet und schließlich mehr als zwei Drittel zum Arbeiten einbestellt.“ 70 Prozent der Bewerber seien Studenten gewesen, der Rest Kurzarbeiter und Selbständige. Und selbst die Zeiten hätten die Studenten nicht abgehalten. Für sie ging es meist schon um sechs Uhr morgens mit dem Pflücken los, eine andere Zeiteinteilung sei jedoch möglich gewesen.

Vor der Ernte habe er den Arbeitern erklärt, worauf zu achten sei. Denn obgleich die Helfer im Akkord pflückten, mussten sie Qualitätsstandards einhalten. „Halbreife Früchte sollten schließlich nicht in der Steige landen.“ Und das taten sie auch nicht. „Wir wurden immer strenger und sie immer besser“, lobt der Jungbauer seine studentischen Saisonkräfte. Besonders freue ihn, dass fast alle tapfer durchgehalten haben, obgleich die Arbeit auf dem Acker ungewohnt und kräftezehrend gewesen sei. „Die waren anfangs ganz schön platt.“

Manchen habe tagelang der Rücken weh getan. Gelohnt habe es sich für sie aber dennoch: Bis zu 150 Euro an einem Vormittag habe ein besonders schneller Pflücker verdient. „Rekord“, sagt Mönich. Seine neuen Helfer seien überrascht gewesen, dass beim Erdbeerpflücken „so viel rumkommen kann“. Viele von ihnen hätten zuvor in der Gastronomie gearbeitet und erzählt, dass sie dort in der gleichen Zeit weniger verdienen würden. Der Lohn errechnet sich bei Mönich nach der geernteten Menge und liege bei fünf Euro je Steige, wobei von mindestens zwei Steigen in der Stunde ausgegangen werde. Veränderungen bei den Marktpreisen für die Erdbeeren habe es durch die anderen Erntehelfer nicht gegeben, berichtet Mönich. Zu Saisonbeginn habe die 500-Gramm-Schale 5,90 Euro gekostet, jetzt liege der Preis bei 3,90 Euro und damit etwa 50 Cent höher als vor einem Jahr, das habe aber mit allgemeinen Kostensteigerungen zu tun.

Inzwischen sind jedoch nur noch rund 15 Studenten auf Mönichs Hof tätig. Das Semester hat begonnen. Außerdem seien die vor Monaten angefragten Kräfte aus dem Ausland inzwischen eingetroffen und dürfen unter den strengen Hygienevorschriften auf den Feldern arbeiten. Doch weil beide Seiten derart voneinander angetan sind, will Mönich zur nächsten Saison wieder Studenten auf seine Felder holen. Zusätzlich zu den Saisonkräften, die auf jeden Fall zum Spargelstechen kommen müssten. „Das kann schließlich nicht jeder“, weiß der Landwirt. „Das muss man lernen, das geht nicht von heute auf morgen.“