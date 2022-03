Landsmannschaft-Vorsitzender : „Viele Russlanddeutsche fallen auf russische Propaganda herein“

Vier Millionen Menschen aus der früheren Sowjetunion leben in Deutschland. In der Verurteilung der russischen Politik sind sie sich weitgehend einig, sagt Johann Thießen, Vorsitzender der Landsmannschaft.

Johann Thießen wurde 1954 in Russland geboren und praktiziert seit 1991 als Frauenarzt in Kassel. Seit 2006 steht er an der Spitze der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und ist seit 2018 ihr Bundesvorsitzender.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Herr Thießen, Krieg gegen die Ukraine, Hass gegen den Westen und die NATO, Drohung mit Atomwaffen – hätten Sie das Wladimir Putin vor zwei Wochen zugetraut?

Die Situation hat sich zwar über einen langen Zeitraum immer weiter zugespitzt, aber mit solch einem Horrorszenario hat wohl kaum jemand gerechnet. Selbst die Menschen in Russland sind über diesen Krieg, mitten in Europa, direkt vor unserer Haustür, erschüttert. Vielleicht haben wir in Deutschland und im Westen insgesamt, in unserem Streben nach einem friedlichen Europa, nach einer Stärkung der Demokratie, übersehen oder nicht sehen wollen, wie sich das Unheil angeschlichen hat.