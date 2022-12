Landrat im Interview : „Die Bürger wollen keine Flüchtlinge mehr“

Zehn Mal so viele Flüchtlinge wie in den zwölf Monaten zuvor muss die Wetterau dieses Jahr aufnehmen. Landrat Jan Weckler (CDU) sagt, wieso Unterkünfte auch in kleine Dörfer kommen – und was vom Bund erwartet wird.

Im Gespräch: Landrat Jan Weckler (CDU) in seinem Büro in Friedberg. Er sorgt sich, wie er jede Woche eine Busladung voll mit geflüchteten Menschen im Kreis unterbringen kann. Bild: Marcus Kaufhold

Herr Weckler, noch im Oktober haben dem Wetteraukreis rund 400 Plätze für Flüchtlinge aus aller Welt gefehlt. Diese Anzahl haben Sie nun beisammen. Wie schwer ist es gewesen, die Immobilien dafür zu finden?

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



Das war schon ein ganz erheblicher Kraftakt. Vor einem Jahr merkten wir, dass wieder deutlich mehr Flüchtlinge zu uns kamen als zuvor. Schon damals war es für uns schwer, Unterkünfte zu finden. Der Kreisausschuss hat deshalb schon seinerzeit formal eine Notlage festgestellt. In der Folge des Ukrainekriegs hatten wir parallel sogar noch eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung für das Land zu betreiben, dafür mussten zwei Sporthallen in Nidda mit Flüchtlingen belegt werden. Damals ging es um eine Verdoppelung des Zuzugs, doch die Zahlen waren weit entfernt von denen, die wir heute haben.

Wie stark ist der Zuzug seitdem gestiegen?

Nach Beginn des Ukrainekriegs kamen natürlich vor allem Ukrainer zu uns. Aber die meisten von ihnen wurden von Verwandten oder Bekannten aufgenommen und mussten nicht in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.

Das hat sich seit dem Sommer geändert?

Ja. Wir haben mittlerweile einen Anteil von rund 80 Prozent von Flüchtlingen aus den weltweiten Krisengebieten, nur noch ein Fünftel kommt aus der Ukraine. Das deckt sich mit den Erfahrungen der Erstaufnahme des Landes Hessen. Als das Land dann Ende September eine Verdoppelung der Flüchtlingszahlen im vierten Quartal ankündigte, haben bei uns die Alarmglocken geschrillt. Wir mussten schauen, wie wir schneller vorankommen bei der Akquise von Unterkünften und wie wir das überhaupt managen können. Wir haben 2021 rund 590 Flüchtlinge im Kreisgebiet aufgenommen – wenn die Prognose zutrifft, werden es bis Ende Dezember dieses Jahres bis zu 5300 sein.

Das entspricht der Größe mancher Ortschaften.

Genau – und das innerhalb eines Jahres. Einen solchen Zuzug hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten noch nie. Das ist die ganz große Herausforderung nicht nur für die Wetterau. Es ist landauf, landab in allen Landkreisen zu hören: Es gibt nur ein Thema, und das ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Aus meiner Sicht ist es schon eine große Leistung, gemeinsam mit den Kommunen in acht Wochen 400 Plätze zusätzlich geschaffen zu haben – über die schon geplanten Unterkünfte hinaus.

Eines fällt auf: Der Kreis belegt und mietet neuerdings Immobilien in Altenstadt-Oberau, in Nidda-Wallernhausen oder auch in Wölfersheim-Berstadt. Sie ziehen also im Wortsinne über die Dörfer. Woran liegt das?

Das liegt an der mit den Bürgermeistern vereinbarten Verfahrensweise. Da wir als Kreis keine anderen verfügbaren Immobilien und Flächen haben, können wir Flüchtlinge kurzfristig nur in unseren kreiseigenen Schulturnhallen unterbringen. In Schulen selbst können wir ja schlecht Flüchtlinge unterbringen, die brauchen wir natürlich für den Unterricht. Es gab also nur zwei Möglichkeiten: Wir hätten den Kommunen nach einer an der Einwohnerzahl bemessenen Quote die entsprechenden Flüchtlinge zuweisen können – so wie der Bund das mit den Ländern macht und das Land mit den Kreisen. Das sind 60 bis 70 Menschen in der Woche. Diese Form der Zuweisung nutzen wir schon, um die Menschen aus der Ukraine unterzubringen.