Prozessbeginn in Frankfurt : „Ich habe das Bedürfnis, jemanden zu unterwerfen“

Am Landgericht Frankfurt hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der vor zwei Jahren in Schwanheim eine Joggerin überfiel. Der Angeklagte gibt an, dass er die Frau nicht wirklich schädigen wollte.

Die Anspannung im Saal ist kaum zu ertragen. Da sitzt im Zeugenstuhl, wenige Meter vom Angeklagten entfernt, eine junge Frau. Sie ist 23 Jahre alt, eine selbstbewusste Person, die sich ungern belehren lässt. Doch an diesem Tag kommt sie immer wieder an ihre Grenzen. Was ihr angetan wurde, ist der Albtraum jeder Frau. Eine so fürchterliche Sache, dass auch der Hinweis auf die statistische Unwahrscheinlichkeit nichts hilft. Sie tut ihr Bestes, über eineinhalb Stunden hinweg alle Fragen zu beantworten. Aber wer hört, wie Richter, Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Sachverständige jedes einzelne, jedes grausame Detail von ihr erfragen, der kann nicht anders, als innerlich zu verkrampfen. „Wie genau ist er auf ihnen gesessen?“ „Wie genau hat er sie gewürgt?“ „Wie begründen Sie, dass Sie in dem Moment Todesangst hatten?“

Es gibt Momente, in denen möchte man den Verfahrensbeteiligten zurufen, sie mögen es doch gut sein lassen mit den Fragen. Vor allem dann, wenn die Zeugin weinen muss und trotzdem weitermacht. Sie weiß ja, dass jeder hier nur seinen Job macht. Dass es in einer Hauptverhandlung nun mal darauf ankommt, Details zu hinterfragen, Aussagen miteinander und mit anderen Beweismitteln zu vergleichen. „Ich will ja selbst, dass das alles endlich vorbei ist“, sagt sie.

„Ich habe nicht damit gerechnet, das zu überleben“

Also erzählt sie von jenem 30. September 2018, einem „wunderschönen, sonnigen Sonntagnachmittag“. An dem sie im Schwanheimer Stadtwald joggte und aus dem Nichts plötzlich zwei Hände ihre Augen, Mund und Hals zudrückten. Der Angeklagte war auf dem Fahrrad unterwegs, so erklären es auch seine Verteidiger. Er riss die junge Frau von hinten zu Boden. Wie ein Koloss sei der kräftige Mann auf sie geklatscht, sagt sie. Er drückte ihr Gesicht in den Boden und würgte sie, bis sie der Ohnmacht nahe war. Dann ließ er von ihr ab. Was dann geschah, darüber gehen die Aussagen auseinander. Die Frau sagt, und so steht es auch in der Anklageschrift, dass der Mann ein paar Meter weg ging, um sein Rad umzustellen. Als er sah, dass sie wieder zu Atem gekommen war und sich nach ihm umdrehte, sei er auf sie zugerannt und habe sich wieder auf sie gestürzt. Diesmal lag sie auf dem Rücken, während er sie abermals brutal würgte. Der Angeklagte stellt das anders dar: Er behauptet, sich an das zweite Würgen nicht erinnern zu können. Er habe sein Fahrrad holen wollen und sei dabei über eine Wurzel gestolpert, vielleicht sei er dabei noch mal auf sie gefallen.

Für die junge Frau ist das zweifellos falsch. Sie erinnert sich noch genau an seinen Blick, als er sie zum zweiten Mal gewürgt habe. „Unbedingter, entschlossener Wille. Totale Kälte“, sagt sie. Der Blick eines Mannes, der genau wusste, was er tat, weil er es nicht zum ersten Mal tat. Da ist sie sich sicher. „Ich habe nicht damit gerechnet, das zu überleben.“

Kein sexuelles Motiv für die Tat

Vergewaltigt hat er sie nicht, und auch nicht versucht, sie auszuziehen, oder unsittlich berührt. Die Staatsanwaltschaft ist aber überzeugt, dass er das vorhatte und die Frau dafür töten wollte. Sie hat ihn wegen versuchten heimtückischen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebs angeklagt. Äußerst brutal und routiniert sei er vorgegangen und habe nur abgelassen, weil eine Radfahrerin vorbeikam. Zudem ist der 51 Jahre alte Fernfahrer in seinem Heimatland Polen bereits viermal teilweise zu Haftstrafen wegen Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt worden. Er sei ein chronischer Sexualstraftäter und für die Allgemeinheit gefährlich, steht in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft will die Sicherheitsverwahrung für ihn erreichen.

Der Angeklagte gibt zwar zu, dass er in psychiatrische Behandlung gehört. Allerdings sagt er, dass er in diesem Fall wie auch in allen anderen gar kein sexuelles Motiv gehabt habe. Er habe die Frau auch nicht töten wollen. Doch er habe ein Problem. „Wenn ich in bestimmte Stresssituationen komme, habe ich meine Emotionen nicht im Griff.“ Er werde dann aggressiv gegenüber anderen Menschen. „Ich bin dann einem Impuls ausgeliefert. Ich habe das Bedürfnis, mich eines anderen Menschen zu bemächtigen. Jemanden zu unterwerfen und das Gefühl zu haben, dass er mir ausgeliefert ist.“ Solche Angriffe seien ein reines Stressventil, sagt er. Wirklich schädigen wolle er damit keinem und er schäme sich dafür. So soll es auch im Fall der jungen Frau gewesen sein. Der Angeklagte will frustriert gewesen sein, weil er seine Lkw-Ladung nicht wie besprochen abliefern konnte und nicht wusste, was er tun soll. „Ich war allein, müde, hungrig, orientierungslos.“ Sein Stresslevel stieg. Mit dem Rad, das er immer dabeihabe, fuhr er in den Wald. Und sah die Joggerin. Der Prozess wird in eineinhalb Wochen fortgesetzt.