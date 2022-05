Peter Feldmann : Landgericht lässt Anklage gegen Frankfurter Oberbürgermeister zu

Das Landgericht Frankfurt hat die Anklage der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Dies hat das Gericht auf Nachfrage der F.A.Z. bestätigt. Damit ist klar, dass Feldmann sich wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme vor Gericht in einem Prozess wird verantworten müssen. Lässt ein Gericht eine Anklageschrift zu, bedeutet dies, dass die Richter nach vorläufiger Beweiswürdigung zu dem Ergebnis gekommen sind, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Nichtsdestotrotz gilt die Unschuldsvermutung. Im Hauptverfahren kann die Strafkammer sich ein eigenes Bild machen und zu einem anderen Ergebnis kommen. Einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es noch nicht.

In der Anklage wirft die Staatsanwaltschaft Feldmann vor, seine Stellung genutzt zu haben, um seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Frau eine Anstellung als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der AWO zu verschaffen, für die sie über Tarif bezahlt worden sei und einen Dienstwagen bekommen habe. Die Vereinbarungen seien „im Beisein und unter Einflussnahme“ von Feldmann geschlossen worden. Das Arbeitsverhältnis sei „aufgrund seiner Amtsstellung als Oberbürgermeister abgeschlossen“ worden. Feldmann sei bekannt gewesen, dass es für Gehalt und Dienstwagen keinen „sachlichen Grund“ gegeben habe.

Die Zusage für diese Stelle sei im Frühjahr 2014 „durch eine seinerzeit Verantwortliche des Kreisverbands der AWO Frankfurt“ gegeben worden. Damit ist Hannelore Richter gemeint, Ehefrau von Jürgen Richter: Sie war Geschäftsführerin des Wiesbadener AWO-Kreisverbands und Sonderbeauftragte für Frankfurt, ihr Mann leitete die Geschäfte des Kreisverbands Frankfurt und war stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Wiesbaden. Gegen beide wird im Zusammenhang mit dem Betrieb von Flüchtlingsunterkünften für die Stadt Frankfurt wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs ermittelt.

Ein weiterer Vorwurf lautet, die AWO habe Feldmann im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt 2018 „durch Einwerbung von Spenden unterstützt“. „Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der AWO Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde.“ Informationen der F.A.Z. zufolge soll die AWO eine Vielzahl von Personen gezielt kontaktiert und angesprochen haben, damit sie für Feldmann spenden. Als Gegenleistung soll der Oberbürgermeister sich in seiner Amtsführung als Stadtoberhaupt für die Organisation eingesetzt haben.

Dass es zu einem Prozess kommt, hatte Feldmanns Rechtsanwalt, seit die Anklage erhoben wurde, nie bezweifelt. Der Spezialist für Beamtenrecht begründete dies damit, es handle sich um einen Indizienprozess, weshalb er davon ausgehe, dass sich die Strafkammer im Hauptverfahren ein eigenes Bild machen werde. Insofern ist die Entscheidung des Landgerichts keine Überraschung. Feldmann selbst hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft stets „haltlos und maßlos“ genannt. Auch vergangene Woche, als er nach Rücktrittsforderungen auch seiner eigenen Partei vor die Kameras trat, bekräftigte er: „Ich bin nicht korrupt“. Feldmann sagte, er werde seine Unschuld vor Gericht beweisen. Tatsächlich muss in einem Strafprozess nicht der Angeklagte seine Unschuld, sondern die Staatsanwaltschaft seine Schuld beweisen.

Feldmann war zuletzt nicht nur wegen der Anklage, sondern auch wegen seines Auftretens beim Empfang der Europapokal-Sieger von Eintracht Frankfurt im Römer in die Kritik geraten. Auf dem Weg in den Kaisersaal hatte er deren Trainer Oliver Glasner und dem Kapitän Sebastian Rode den Pokal aus den Händen genommen und war damit davongelaufen. Die Eintracht erklärte ihn später zur unerwünschten Person im Stadion. Zuvor war ein Video aus dem Flugzeug voller Eintracht-Fans auf dem Weg zum Finale nach Sevilla bekannt geworden, in dem Feldmann das Bordmikrofon in der Hand hält und sagt, die Flugbegleiterinnen hätten ihn „hormonell außer Gefecht gesetzt“. Diese Äußerung brachte ihm den Vorwurf des Sexismus ein.

Zusammengenommen führte all dies dazu, dass vergangene Woche auch die SPD ihn zum sofortigen Rücktritt aufforderte. Zuvor hatte die Partei den Rücktritt nur für den Fall gefordert, dass die Anklage zugelassen wird. Feldmann will dem allerdings nicht nachkommen. Er kündigte lediglich an, seine Mitgliedschaft in der SPD ruhen lassen zu wollen, was er vor Wochen bereits für den Fall der Zulassung der Anklage angekündigt hatte. Abgesehen davon habe er beschlossen, „bis zum Ende der Sommerpause auf repräsentative Termine in Paulskirche und Kaisersaal nahezu vollständig zu verzichten.“ Auch sonst werde er „Zurückhaltung üben und die städtische Medienarbeit zu meinen Terminen einstellen.“

In seiner Partei und deren Koalitionspartnern von Grünen, FDP und Volt stieß er damit nicht auf Zustimmung. Am Freitag gab das Bündnis bekannt, ein Abwahlverfahren in Gang setzen zu wollen. Die CDU hatte dies schon länger versucht, hatte aber keine Aussicht auf Erfolg, weil sie nicht die Stimmen der Koalition hatte. Ein Abwahlantrag muss von mindestens der Hälfte der Stadtverordneten eingebracht werden, dann müssen zwei Drittel einen Beschluss fassen. Weil der Oberbürgermeister direkt vom Volk gewählt wird, müssen ihn auch die Bürger abwählen: Dafür ist eine Mehrheit der Stimmen nötig, die mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht. 2018 bei Feldmanns Wiederwahl hatten gerade einmal 30,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.