Kollision mit Familienauto : Raser wegen Mordes angeklagt

Flucht vor der Polizei : Mordprozess gegen 18 Jahre alten Mann

Eine Familie macht Rast auf einem Parkplatz in Südhessen. Auf der Flucht vor der Polizei rast ein Mann in den parkenden Wagen. Die Mutter wird tödlich verletzt. Ab Donnerstag muss sich der 18 Jahre alte Fahrer in Darmstadt vor Gericht verantworten.