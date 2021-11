Ciesek und Nguyen-Kim : Naturwissenschaften ohne Hausstaub

Für die Covid-Pandemie hat Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, keine kleinen Worte: Sie sei die größte Herausforderung, der sich die Menschheit in den letzten 100 Jahren haben stellen müssen. Der Ausnahmezustand bringe Ängste mit sich, die Bevölkerung suche nach orientierenden Referenzen. Diese liefern zwei Wissenschaftlerinnen, die am Freitag für ihre Verdienste in der Corona-Aufklärung mit dem Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet wurden: Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Mai Thi Nguyen-Kim, Chemikerin, Buchautorin und Wissenschaftsjournalistin.

Drosten, der zusammen mit Ciesek im mehrfach ausgezeichneten NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ die aktuelle Lage erklärt, lobte die Motivation seiner Kollegin: „Wer Sandra zuhört, weiß intuitiv, dass sie die Wissenschaftskommunikation als Teil ihrer ärztlichen Pflicht ansieht“, Eitelkeit und Geltungsbedürfnis seien ihr fremd. Sie könne die Sachlage mit Zuwendung und Empathie auf den Punkt bringen, die sie als erfahrene Internistin mit langjährigem Patientenkontakt auszeichne.

Mai Thi Nguyen-Kim habe mit Witz und Schläue auf ihrem Youtube-Kanal maiLab ganz neue Zuschauergruppen erschlossen und seit Beginn der Pandemie informiert. „Dank Mai ist der Hausstaub endgültig von den Naturwissenschaften abgefallen“, so Drosten. Sie leiste ebenso einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und verdiene daher ein größeres Publikum, wie es nun mit der Fernsehsendung Terra X möglich werde.

Die Bedeutung von Vermittlern betonte auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU): Bürger seien verwirrt angesichts eines vielstimmigen Chors aus unterschiedlichen Handlungsempfehlungen und Expertenmeinungen. Sogar Ärzteverbände widersprächen einander. „Wir brauchen Menschen, die erklären, was sich wie entwickelt“, betonte Bouffier. Aber wer sich auf die öffentliche Bühne wage, habe auch mit Anfeindungen zu rechnen, die sozialen Medien würden als „Verhetzungs- und Bedrohungsinstrument“ missbraucht. Daher zeichne er Ciesek und Nguyen-Kim auch für ihren persönlichen Mut aus. Ciesek antwortete, dass ein solcher Abend helfe, Kraft zu tanken und weiter zu machen. Auch Nguyen-Kim betonte, sie bereue nicht, diesen Weg gegangen zu sein.

Die Heppenheimerin Nguyen-Kim hat im Januar 2020 eine Tochter bekommen. „So weiß ich immer genau, wie lange die Pandemie schon dauert“, scherzte sie. Als Mutter frage sie sich auch, wie die zukünftigen Krisen, etwa der Klimawandel, zu bewältigen seien und wie da wohl mit der Wissenschaft umgegangen werde. In einem Land zu leben, in dem es genug Impfstoff für alle gebe, sei ein großes Privileg und sie könne „täglich ins Kissen schreien, warum den nicht alle haben wollen“.

Es zeichnet die Dozentin Ciesek aus, dass sie in ihren Dankesworten namentlich zwei ihrer Doktorandinnen hervorhob, deren engagierte Arbeit zur Bewältigung der Pandemie ihr Vertrauen in die Zukunft stärke. Die Virologin, die auch in ihren Podcasts das vermittelnde über das urteilende Wort stellt, verpackte am Ende ihren Appell an die Gesellschaft in ein Gleichnis: Die Coronalage sei wie eine gemeinsame Reise auf hoher See, man habe zusammen aus einem alten Kahn ein seetüchtiges Boot gemacht, aber nun, da ein neuer Sturm aufziehe, schienen sich Passagiere und Besatzung unter Deck zu flüchten. Das Schiff und sein Schicksal scheinen ihnen gleichgültig geworden zu sein. „Doch wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot und werden nur gemeinsam in ruhiges Fahrwasser finden können“.