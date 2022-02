Rheingau Gourmet Festival : Feinschmecker mit Nachholbedarf

Schmeckt deutscher Rotwein gut? Vor allem ausländische Weingenießer sind bisweilen regelrecht überrascht von der unerwarteten Qualität des Spätburgunders. Unter den heimischen Weinkennern gibt es diese Zweifel schon lange nicht mehr. Der Lunch mit dem Titel „Die besten deutschen Spätburgunder“ zählt regelmäßig zu den am schnellsten ausgebuchten Veranstaltungen des Rheingau Gourmet und Wein Festivals. Im aktuellen Programmheft war das Rendezvous der deutschen Rotweinpäpste deshalb schon gar nicht mehr verzeichnet. Ein Platz auf der Warteliste scheint aussichtslos.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



Es ist ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Festival, das am Donnerstag mit der Welcome Party eröffnet wird. Denn im vergangenen Jahr hatte das Jubiläum „25 Jahre Gourmet Festival“ wegen der Corona-Pandemie erstmals seit der Premiere 1997 abgesagt werden müssen. Nun kann es stattfinden, wenn auch unter den besonderen Bedingungen einer auslaufenden Pandemie. Zwei pu­blikumsstarke Veranstaltungen wurden vorsorglich in den Sommer verschoben. Für die Willkommens- und Abschiedsparty wurden diesmal weniger Tickets verkauft, um jedem Gast einen Sitzplatz anbieten zu können.