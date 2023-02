Subtil ist der Beginn dieses Films nicht, sondern kämpferisch. Der Himmel ist tiefschwarz, der Wind pfeift und es blitzt, ein heftiges Gewitter prasselt auf Amsterdam herab. Die Touristen aber hält das nicht davon ab, sich trotzdem in die lange Schlange vor dem Anne-Frank-Haus einzureihen. Geduldig warten sie im Regen auf Einlass in das zum Museum gewordene Haus, in dem sich die aus Frankfurt geflohene Familie Frank vor den Nazis versteckte und in dem Anne Frank ihr später weltberühmtes Tagebuch geschrieben hat.

Dass neben ihnen eine Flüchtlingsfamilie mit dem Unwetter zu kämpfen hat, bekommen die Wartenden gar nicht mit. In einem Zelt auf der Straße haben die Geflüchteten die Nacht verbracht, nun zerrt der Wind daran. Mit aller Kraft versucht der Vater, das Zelt festzuhalten, doch eine Windböe ergreift es und es fliegt davon. Hilfe hat er von den Museumsbesuchern nicht erhalten, Empathie darf er nicht erwarten. Das ist die bittere Botschaft der ersten Szene von „Wo ist Anne Frank“, einem Animationsfilm von Ari Folman, der nächste Woche in den deutschen Kinos anläuft.