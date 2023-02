Aktualisiert am

Vier Werke der Documenta 15 verweisen „auf antisemitische visuelle Codes“ oder transportieren „Aussagen, die als antisemitisch interpretiert werden können beziehungsweise interpretiert werden müssen“, beziehungsweise könnten Werke die „plausiblerweise als antisemitisch im Sinne eines israelbezogenen Antisemitismus interpretiert“ werden. Dies ist das Ergebnis der fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta, die im Juli 2022 eingesetzt worden ist, nachdem etliche Werke als antisemitisch kritisiert worden sind.

„Interpretation als antisemitisch“ begründbar

So haben die Wissenschaftler das vor allem kritisierte Banner „People’s Justice“ von Taring Padi, die Tokyo Reels, Guernica Gaza sowie Werke in den Archives des luttes des femmes en Algérie untersucht, vor bei den beiden letztgenannten waren sich die Forscher nicht immer einig, sehen aber eine „Interpretation als antisemitisch“ gut begründbar.

Die Reaktionen der Verantwortlichen, der künstlerischen Leitung, die kritische Kontextualisierungen und Entfernungen von Werken abgewehrt habe und der Geschäftsführung, die ein „rein passives Verständnis ihrer Rolle“ vertreten habe – seien „dem Ernst der Vorfälle nicht angemessen“ gewesen, beziehungsweise hätten „die Situation verschärft.“ Der wissenschaftliche Begleitbeirat schlägt sechs Maßnahmen zur Verbesserung vor, darunter die Klärung der Aufgabenteilung zwischen Geschäftsführung und künstlerischer Leitung, stärker formalisierte Verantwortlichkeiten, ein Beschwerdemanagement, mehr Fachleute aus der Kultur im Aufsichtsrat sowie neue Regeln für die Findungskommission.

Dem Gremium, dem Nicole Deitelhoff , Professorin an der Frankfurter Goethe-Universität und Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung vorsitzt, gehören neben nationalen und internationalen Fachleuten auch weitere Hieisge an, wie Julia Bernstein von der Frankfurt University of Applied Sciences und als Koordinator Cord Schmelzle von der Goethe-Universität.

Der insgesamt 133 Seiten starke Bericht, den der Aufsichtsrat am 3. Februar erhalten hat, ist dort als „Fundierte Analyse“ bewertet worden: „Die Vorschläge und Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung mit dem Ziel struktureller Verbesserungen hält der Aufsichtsrat für wertvoll und weiterführend“.