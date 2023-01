„Wir liebten nicht alle!“ : Der geplatzte Traum vom sozialistischen Idealstaat

Eine Woche nach seinem Rücktritt als Minister für Staatssicherheit hielt Erich Mielke seine erste und einzige Rede in der DDR-Volkskammer. Sein unfreiwillig komischer Ausruf „Ich liebe doch alle, alle Menschen“ zeigte nicht nur die Weltfremdheit des Funktionärs, sondern war bezeichnend für die verbreitete Überzeugung der Führungskader in der DDR, für eine gerechte, gute Sache gearbeitet, für eine bessere Welt gekämpft zu haben. „Wir liebten nicht alle!“ hat die Theatergruppe „Eleganz aus Reflex“ dagegen ihre Auseinandersetzung mit der Familie Wolf genannt. Der vor hundert Jahren als Sohn des Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf geborene Markus Wolf war von 1952 bis 1986 Chef der DDR-Auslandsspionage. Sein Bruder Konrad zählte zu den bekanntesten Regisseuren des Landes, zu seinen Werken zählen Filme wie „Solo Sunny“ und „Der geteilte Himmel“.

Aus Briefen und autobiographischen Werken hat Carolin Millner eine Textcollage geschaffen, die nun im Studio Naxos uraufgeführt wurde und die Geschichte der Familie Wolf von den frühen Zwanzigerjahren bis zum Ende der DDR erzählt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Frauen, denn Friedrich Wolf lebte in offener Ehe mit seiner Frau Else und seiner Geliebten Lotte und hatte weitere Liebschaften. Der Weg der überzeugten Kommunisten-Sippe führte 1933 in die Emigration, im Zweiten Weltkrieg waren sie in Moskau, nach Kriegsende gingen sie zurück nach Berlin, in der festen Überzeugung, hier einen sozialistischen Idealstaat aufzubauen.