Das soll erst ein Jahr her sein? Man kann etwas lernen über Zeit und Aufmerksamkeit an diesem Abend. Vor genau einem Jahr hat das Hessische Staatsballett nur in Kleingruppen proben können, getestet, mit Ab­stand – und am Ende hat „Of Prophets and Puppets“ doch nicht uraufgeführt werden können. Viel zu viele Coronafälle, damals saß man auf Abstand im Saal, das war am Ende der vergangenen Theatersaison. Es fühlt sich an, als wäre es ei­ne Ewigkeit her.

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Damals war Donald Trump ein ge­wesener Präsident, dessen Scherbenhaufen aufgekehrt werden mussten. Und Greta Thunberg schrieb gerade ein Buch, war zur Schule zurückgekehrt. Jetzt ist Trump wild entschlossen, zu kandidieren, Deutschland debattiert erbittert über Klimakleber, und das Hessische Staatsballett kann endlich Martin Harriagues „Of Prophets and Puppets“ zeigen, mit der überlebensgroßen Trump-Puppe und der unterlebensgroßen Greta-Puppe, die damals schon gebaut und mitsamt der Puppenführungstechnik geprobt waren. Der ebenso beschwörende wie redundante Titel „Gerade NOW!“ des einstündigen Doppelabends erhält dann doch einen Sinn, weil man es ja kaum glauben kann, was sich alles politisch in so kurzer Zeit ereignet hat.

Mittendrin ein queerer Entertainer

Martin Harriague, der französische Choreograph, der so lange auf die Ur­aufführung seines Auftragswerks hatte warten müssen, hat nicht vergessen. Ein paar aktuelle Anspielungen sind auch in seinem Stück, das eine amerikanische Late-Night-Fernsehshow persifliert. Die 13 Tän­zer des Ensembles tanzen dementsprechend nur als wirbelnde Showeinlage, während Thunbergs „How dare you!“ ebenso eingespielt wird wie Trumps In­vektiven.

Mehr zum Thema 1/

Ensemblemitglied Daniel Myers als zy­nischer queerer Entertainer, dem seine Show auseinanderfällt, erweist sich als begnadeter Darsteller, der in gezielten Geschmacklosigkeiten dem Publikum Un­terhaltungsgier, Denkfaulheit und Skrupellosigkeit vorführt. Schließlich sind wir es, die sitzen bleiben, wenn Trump urplötzlich Thunberg ermordet. In einem still theatralischen Abgang wird sie davongetragen. Harriague, der in seinem Hausdebüt wie stets von der Bühne bis zur Musikkompilation von Rock bis Gustav Mahler alles verantwortet, gelingt es allerdings nicht, aus diesen disparaten Teilen eine wirklich überzeugende Show-Persiflage mit Tiefe zu er­zeugen.

Virtuoses Duett mit wechselnder Besetzung

Dass man noch lange nicht vergessen hat, was der Choreograph Marco Goecke im Februar getan hat, führte zu sehr vielen Fragen vor der Einstudierung von „Midnight Raga“. Der Angriff mit Hundekot auf die F.A.Z.-Kritikerin Wiebke Hüster sei „inakzeptabel“, und Goecke müsse die Konsequenzen tragen, so Ballettdirektor Bruno Heynderickx. Er halte aber nichts davon, das bestehende Werk eines Choreographen zu „canceln“. Die vereinbarte Einstudierung „Midnight Raga“ war 2017 für das Nederlands Dans Theater entstanden, Goecke war im Fe­bruar als Ballettdirektor der Staatsoper Hannover entlassen worden, das Nederlands Dans Theater hatte die Zusammenarbeit mit ihm zumindest suspendiert, seine zuvor entstandenen Arbeiten werden aber weiter gezeigt.

Einstudiert hat das virtuose Zwölfminutenduett nun ein Assistent, mit einem neuen Dreh: Es werden nicht nur zwei Männer tanzen wie am ersten Abend Ramon John und Marcos Novais. Das ist fein aufeinander abgestimmt, die Tänzer haben sich Goeckes Flatterstil zu Etta James angeeignet, die so laut aufgedreht ist, wie man es selten hat im Staatstheater. Mit der Entscheidung, alternierend auch zwei Frauenpaare zu besetzen, wird jeder Abend eine Überraschung für das Publikum. Womöglich mehr im „Midnight Raga“ als in Harriagues Polit-Show.

Gerade NOW!, Staatstheater Wiesbaden, nächste Vorstellungen am 1. und 9. Juni jeweils um 19.30 Uhr. Premiere in Darmstadt im Dezember.