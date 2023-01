Forscherin im 17. Jahrhundert : „Diese Frau hat unser Weltbild verändert“

Als Frankfurter ist Fritz Geller-Grimm stolz darauf, dass auch die Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian dort am 2. April 1647 das Licht der Welt erblickte. Seiner Heimatstadt nimmt der Leiter der Naturhistorischen Sammlungen am Museum Wiesbaden allerdings übel, dass man der berühmten Forscherin keinen Ort geschaffen hat. Weder im Historischen Museum noch im Senckenberg Museum gebe es einen Merian-Raum, beanstandet Geller-Grimm. „Ich als Frankfurter hätte mir gewünscht, dass die Stadt erkennen würde, was sie an dieser Persönlichkeit hat.“

Nun ist der Biologe dabei, der Naturforscherin im Museum Wiesbaden eine dauerhafte Ausstellung einzurichten. Bis 2025, wenn das Museum Wiesbaden 200 Jahre alt wird, soll ein neuer Raum entstehen, der sich mit dem Phänomen des Wandels beschäftigt. Dieser Saal werde in erster Linie Maria Sibylla Merian und ihre Arbeiten zur Metamorphose vorstellen, sagt Geller-Grimm: „Sie war eine der Ersten, die an diesem Thema forschte.“ Es wird der fünfte Themenraum in der Dauerausstellung „Ästhetik der Natur“ der Naturhistorischen Sammlungen sein und so die Räume zu „Form“, „Farbe“, „Bewegung“ und „Zeit“ ergänzen, die alle eine Brücke zwischen Kunst und Natur schlagen.

Auch deshalb passt Maria Sibylla Merian so wunderbar in die Ausstellung. Denn sie war auf brillante Weise beides – Malerin von Blumenbildern und in ihrem Talent gefördert von ihrem Stiefvater, dem Stilllebenmaler Jacob Marrel – und Naturforscherin. Genau dies sei ihr wohl zum Verhängnis geworden, stellt Geller-Grimm fest: Obwohl ihr Werk zu Lebzeiten Aufmerksamkeit und Respekt hervorrief, sei Merian später vornehmlich als Künstlerin, aber nicht mehr als Forscherin wahrgenommen worden – „wie es immer ist, wenn man verschiedene Dinge tut“.

Erst Seidenraupen gezüchtet, dann erforscht

Dabei gehört sie zu den Mitbegründern moderner, aufgeklärter Wissenschaften. „Diese Frau hat unser Weltbild verändert“, sagt Geller-Grimm. Ihr Interesse an der Natur sei sicherlich durch ihr liberales und gebildetes Umfeld gefördert worden. Ihr Vater war der Verleger und Kupferstecher Matthäus Merian. Schon als Kind beschäftigte sich Maria Sibylla Merian mit Tieren und Pflanzen, deren Lebensweise und Klassifikation. Als junges Mädchen in Frankfurt habe sie selbst Seidenraupen gezüchtet, später andere Raupen gesammelt, um sie zu erforschen.

Und als eine der Ersten beobachtete sie Insekten systematisch. Die Metamorphose der Tiere war damals nahezu unbekannt. Ihre beiden Hauptwerke – das Buch „Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung“ (in drei Bänden 1679, 1683 und 1717 herausgegeben) und das Insektenbuch „Metamorphosis insectorum Surinamensium“ (erschienen erstmals 1705) – waren deshalb ein viel beachteter Erfolg und wurden immer wieder neu aufgelegt. Naturforscher wie Carl von Linné bezogen sich auf ihre Arbeit. „Sie hat die Insekten in einer Detailtiefe dargestellt, wie es bis heute niemand vermag“, sagt Geller-Grimm. „Sie bleibt bis heute ungeschlagen.“

Auf ihre Leistung, die Beziehungen der Lebewesen unterein­ander und mit ihrer Umwelt beobachtet zu haben, weist er ebenfalls hin: Dies seien ökologische Zusammenhänge, wenn auch die erste Definition hierzu aus dem Jahr 1866 von Ernst Haeckel stamme. „Sie fand heraus, dass nicht beliebige Pflanzen die Nahrungsgrundlage der Raupen bilden.“ Die Raupen des Tagpfauenauges fänden sich zum Beispiel an den Brennnesseln.