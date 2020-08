Van Morrison wird 75 Jahre alt : Corona-Gezeter im Löwenkäfig

Aktualisiert am

Normalerweise begeistert Van Morrison seine Fans mit seiner Soul-Stimme. Aktuell macht der Sänger, der am Montag seinen 75. Geburtstag begeht, eher mit seiner Meinung zum Umgang mit Corona in der Kulturszene auf sich aufmerksam.

Wenn ein alter weißer Mann spricht, spricht nicht immer ein weiser alter Mann. Das bestätigte dieser Tage ein recht bekannter nordirischer Musiker, der seinen Frust, derzeit nicht vor vollen Sälen auftreten zu dürfen, in einen Aufruf an die Kollegenschar gipfeln ließ, sich gemeinsam gegen die „Pseudowissenschaft“ zu wehren. Wen oder was Van Morrison mit seinem auf seiner Website geäußerten Vorwurf „Pseudo-Science“ eigentlich meint, führt er allerdings nicht weiter aus. Er beklagt nur, dass es wirtschaftlich nicht tragfähig sei, Konzerte unter dem Gebot der sozialen Distanz durchzuführen.

Ob „grumpy old Van“ damit auf das Live-Musik-Geschäft im Allgemeinen oder vielleicht doch auf seine eigenen Gagenerwartungen im Besonderen anspielt, sei an diesem Montag aber einmal dahingestellt, feiert doch einer der größten weißen Soul- und Rhythm-&-Blues-Sänger überhaupt heute seinen 75. Geburtstag.

Wir legen zu seinen Ehren das phänomenale Album „Saint Dominic’s Preview“ auf und hören – „Listen To The Lion“ – auf den Löwen. Allerdings nur auf dessen Gesang und nicht auf dessen Gezeter. Da vertrauen wir doch lieber der Wissenschaft.