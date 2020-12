Unverhoffter Reichtum : Wie die Maske das Leben verändert

Heute ein Must have: Unglaublich, dass die Maske bis letztes Jahr noch ein Nischendasein führte. Bild: Getty

Schlüssel und Portemonnaie, Handy, Brille, Maske, so sieht sie mittlerweile aus, die Grundausstattung unserer Hand- und Einkaufstaschen. Unvorstellbar, dass die Maske noch bis 2019 ein Nischendasein in Kliniken, bei Superhelden, Punktschweißern, Motorradfahrern und Bankräubern führte, bevor sie weltweit zum Must have 2020 avancierte. Und wie an den ersten BH oder an das Kleid vom Abiball werden wir uns alle auf ewig an das erste Mal erinnern, bei dem wir mit einer Maske unterwegs waren. Vielleicht werden wir unseren staunenden Urenkeln, die sie nicht mehr kennengelernt haben, von den Zeiten erzählen, als alle ihre Gesichter noch unbedeckt zeigten. Das wird sich so gefährlich fahrlässig anhören wie die Geschichten meines Vaters vom Spielen mit Handgranaten in den Trümmern seiner Heimatstadt.

Natürlich würden wir auch berichten, wie schwer die Dinger am Anfang zu beschaffen waren. Klinik-Masken oder gar FFP2-Masken, neben Hefe und Toilettenpapier das Gold der Corona-Krise, gab es ja praktisch nicht. Meine ersten Lieferungen kamen deshalb aus dem Taunus. Die Frauen des „Lions Club Bad Homburg Hessenpark“ hatten sie für einen guten Zweck genäht und verkauft. Sie gehören immer noch zu den besten und schönsten in meinem Masken-Repertoire. Andere hatte ich in einem Dessous-Geschäft bestellt. Einfach weil man dort schon früh tat, womit sich später ganze Fashion-Firmen über Wasser hielten: die Produktion auf die Herstellung von Mund-Nasen-Schutz umstellen.