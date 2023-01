Streit um Maifestspiele : Ukrainer treten nicht mit Netrebko auf

Wenn die russische Opernsängerin Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen auftritt, werden die ebenfalls engagierten Künstler aus der Ukraine nicht teilnehmen. „Das dürfen sie nicht“, sagte der ukrainische Generalkonsul in Hessen, Vadym Kostiuk, am Donnerstag im Gespräch mit der F.A.Z.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Wie berichtet, hatte der Intendant des Wiesbadener Staatstheaters, Uwe Eric Laufenberg, versichert, dass das Taras-Schewtschenko-Theater aus Charkiw und das ukrainische Nationalorchester an Netrebkos Auftritt nichts auszusetzen hätten. Dies war eines der Argumente, mit denen Laufenberg an Netrebkos Auftritt festhielt, obwohl sie auf einer Sanktionsliste der Ukraine steht.

Das Land Hessen und die Stadt Wiesbaden hatten den Intendanten vergeblich gedrängt, das Vorhaben aufzugeben. Als das Theater in Charkiw und das Nationalorchester engagiert worden seien, hätten sie von dem geplanten Auftritt Netrebkos nichts gewusst, sage Kostiuk. Außerdem habe es die Sanktionsliste damals noch nicht gegeben.

Jetzt sei es den beiden ukrainischen Einrichtungen nicht erlaubt, mit Netrebko an demselben Festival teilzunehmen. In diesem Sinne werde sich die Direktorin des Theaters in Charkiw nun schriftlich an die Veranstalter der Maifestspiele wenden, berichtete Kostiuk. Mit dem Nationalorchester habe er noch keinen Kontakt gehabt, so der Generalkonsul.