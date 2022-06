Udo Lindenberg in Frankfurt : Hallo! Hallöchen!

Er bleibt sich gleich und ist immer anders: In der Frankfurter Festhalle zeigt Udo Lindenberg, was Rock, Popkonzert, Spektakel und Entertainment sein können.

Wenn Marius Müller-Westernhagen sich an gemeinsame WG-Zeiten mit Udo Lindenberg und Otto Waalkes in Hamburg erinnert, fällt irgendwann der Satz: „Ich kannte Udo schon, bevor er seine Kunstfigur erschuf.“ Just aus jener Zeit, den frühen Siebzigerjahren also, stammt ein auf die gigantische Leinwand projiziertes Schwarz-Weiß-Foto von Udo und dem frisch gegründeten Panik-Orchester. Beim Anblick der fünf Musiker bekommen nicht wenige Fans feuchte Augen. Zumal sich die in voller Fahrt befindliche Megasause in der optimal ausgelasteten Festhalle gerade der fulminanten Rockgranate „Rock ’n’ Roller“ vom Album „Galaxo Gang – Das sind die Herren vom andern Stern“ (1976) widmet.

Wenn Lindenberg in Frankfurt das „Udopium“ beschwört, schwingt ganz selbstverständlich eine Riesenportion Nostalgie mit. Schließlich ist die Besucherschar, die nach den Restriktionen der Corona-Pandemie erstmals wieder den Innenraum mit Stehplätzen und Wellenbrechern einnehmen darf, mit dem Hut-Mann mehr oder minder aufgewachsen.