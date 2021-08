Riesen im Straßenverkehr : Ufftata

Fahrer mit riesigen Karossen und riesigem Ego sind eine Plage. Es wird überholt, was das Zeug hält, komme, was wolle. Der Trend zur Übergröße und Rücksichtslosigkeit setzt sich bei den Fahrrädern fort.

Es wäre übertrieben zu behaupten, man habe sich daran gewöhnt. An diese Riesenmonster von Fahrzeugen, die so unverschämt viel Platz wegnehmen, über deren Kühlerhaube niemand Kinder bis Grundschulalter sehen kann und die einfach nur signalisieren: Hau ab da, ich bin der Stärkere!

Selbst wenn Fahrzeugführer am Werk sind, die ihre Karosse nicht wissentlich und willentlich als Waffe einsetzen, wie jüngst wieder geschehen: Längst hat sich ein Fahren und Parken etabliert, das „Stil“ zu nennen sich verbietet. Aggressive Breitbeinigkeit kann man eben auch im Sitzen hinterm Steuer ausleben.

Und weil während des Corona-Lockdowns auf den Autobahnen so schön viel Platz war, haben sich die Insassen dieser Premiumkarossen nicht nur angewöhnt, mal eben quer über drei Spuren hin und her zu wechseln. Nein, inzwischen wird die Impertinenz jedes anderen Verkehrsteilnehmers, auch nur denselben Asphalt zu nutzen sich zu erdreisten, mit Manövern sanktioniert, die eigentlich alle justiziabel wären.

Stützen fürs Ego

Größte Sünde: Fahr du mal mit einem ganz normalen Durchschnittsauto zufällig etwas schneller und erdreiste dich, irgendso ein Geschoss links zu überholen. Mehrfach in jüngster Zeit erlebt auf der Autobahn A 66: Der vor sich hin pennende, flirtende, telefonierende Verkehrsteilnehmer im Alpha-Auto nimmt die Schande, die Schmach wahr, von einer billigen Familienkutsche überholt zu werden. Und rächt sich durch maximales Gasgeben auf der mittleren Spur. Bis er von rechts überholend endlich wieder den Platz erobert hat, der ihm zusteht: ganz links, ganz vorne, ganz schnell.

Mehr zum Thema 1/

Was machen solche Leute eigentlich, wenn sie sich mal aus ihrer Karosse schälen? Was braucht man jenseits dieses PS-Korsetts an Stützen fürs Ego? Es fällt einem da so allerhand und auch nichts ein. Bis man dann mal Fahrrad fährt. Und feststellt: Auch dort geht der Trend hin zum Mordsgefährt, das alle anderen links und rechts an die Ränder des Radwegs haut.

Dicker Rahmen, dicke Räder, die Werbung preist Robustheit und extremen „Spaß“ an – wie bei den Vierrädern auch. Wer nicht von selbst ausweicht, hat Pech. In der Mitte des Radwegs, mit Bluetoothbox am Lenker, kommt angeschossen: das Fatbike, das SUV unter den Fahrrädern. Plötzlich fällt einem alles ein, was schmal ist und still. Bleistiftzeichnungen, Naturlyrik, Giacometti-Figuren.