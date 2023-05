Am Karrierestart lautete das innige Credo von Tocotronic: „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.“ Nicht nur der gleichnamige Song vom Debütwerk „Digital ist besser“ (1995) half dabei, dass dieser Wunsch in Erfüllung ging. Mehr noch. Im Gespann mit den Berufskollegen Jochen Distelmeyer (Blumfeld), Frank Spilker (Die Sterne) sowie Marcus Wiebusch (Kettcar) avancierte Vokalist, Gitarrist, Texter, Komponist und Mitbegründer Dirk von Lowtzow zu einem der maßgeblichen Köpfe und Vordenker der einflussreichen Musikbewegung Hamburger Schule. Rund 30 Jahre später leistete der mittlerweile angegraute Dirk von Lowtzow gar visionärhaftes Prophetentum. Nahm doch das am 22. Januar 2022 erschienene 13. Studioalbum „Nie wieder Krieg“ von Tocotronic samt gleichnamigem Song jene Forderung vorweg, die wenige Wochen später nach dem Angriffskrieg seitens Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar zahllosen Menschen weltweit aus ganzem Herzen sprach.

Nach dramatischem „Rittertanz“ von Klassikkomponistenikone Sergej Sergejewitsch Prokofjew zum Auftakt leitet Dirk von Lowtzow direkt zum globalen Dauerthema über: „Als wir das nun folgende Lied 2018 geschrieben haben, hatten wir keine Ahnung, in was für einer Welt wir 2022/23 leben würden“, kündigt er den ersten Song „Nie wieder Krieg“ an. Wie seit Dekaden gewohnt ein klein wenig gestelzt klingt der 52-Jährige, wenn er hinzufügt: „Wir solidarisieren uns mit all denjenigen, die gegen dieses kleptokratische System vorgehen und mit sämtlichen Geflüchteten allüberall sowieso.“ Als weiterer Manierismus von Dirk von Lowtzow fungiert seine Höflichkeit: Etwa nach Donnerapplaus sein artig artikuliertes „Danke schön“ samt tiefem Bückling oder die Entgegnung „Ihr seid ganz bezaubernd!“.