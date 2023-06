Aktualisiert am

Der Rheingau ist eine vitale Genussregion, auch wenn die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen hat. Doch hat die Krise auch die Wandlungsprozesse in der Weingastronomie beschleunigt. Hier einige Tipps, wo man gut essen und trinken kann.

Dem Wein und Rhein ganz nahe: Ein Blick auf die Terrasse der Turmschänke des Traditionsweingutes Schumann-Nägler in Geisenheim. Bild: Michael Braunschädel

Knödel zum Supranova

Von der Wildbratwurst bis zum Spundekäs: Klassiker der Rheingauer Winzerküche gibt es in der Turmschänke des Traditionsweinguts Schumann-Nägler, aber nicht nur. Auch Spezialitäten wie die Spinat-Semmelknödel harmonieren wunderbar mit den kräftigeren Weinen des 40 Hektar großen Traditionsweinguts. Beispielsweise die spannenden Weißweincuvée 580 S: Hier vermählen sich Rieslinge und Burgunder aus besten Lagen zu einer wunderbaren Komposition. Am schönsten sitzt es sich bei gutem Wetter im Garten mit Blick auf die Weinberge zwischen Rhein und der Abtei St. Hildegard. Keinesfalls versäumen sollte der Gast den ausgezeichneten Supranova Sekt brut aus klassischer Flaschengärung mit einem im Smoking gekleideten Astronauten auf dem Etikett. Den gibt es auch in der neu gestalteten und sehenswerten Vinothek für den prickelnden Absacker zu Hause.

Turmschänke Schumann-Nägler, Nothgottesstraße 29 in Geisenheim, Telefon 0 67 22/52 14, www.schumann-naegler.de