Ab ins Bällebad und rein in die virtuelle Realität: Digitale Kunst und Körpererfahrungen spielen eine enorme Rolle beim Festival „Theater der Welt“ in Frankfurt und Offenbach.

Sie habe viel geträumt während der Pandemie-Lockdowns, hat Chiaki Soma nun schon mehrfach gesagt. So eingeschlossen und zum Stillstand verdammt. Die japanische Kuratorin des Festivals Theater der Welt, die erste außereuropäische, hat daraus einen roten Faden des Programms gemacht. Träume, auch Albträume, wie sie aus den Erlebnissen der Pandemie gespeist wurden, prägen das Festival, und damit ist durchaus auch gemeint, im Sinn eines „Theaters der Welten“, wie Soma das traditionsreiche Festival des deutschen Internationalen Theaterinstituts (ITI) nennt, sich auch in völlig andere Perspektiven zu träumen.

In die von Kühen, beispielsweise, wie im Eröffnungsstück „Die Bakchen. Holstein-Milchkühe“ im Offenbacher Capitol. Die Regisseurin und Autorin Satoko Ichihara, die überdies mit „Yaroboshi“ auch noch eines der Abschlussstücke zeigen wird, phantasiert sich vage entlang der „Bakchen“ in ein von einem fulminanten Frauenensemble samt Chor gespieltes Trash-Musical, das hohe Theatersprache, wilde Sex- und Sodomie-Episoden, Gleichberechtigung von Mensch und Tier, Tradition und Zukunft zusammenspinnt. Manchem wurde das bei den „Bakchen“ zu viel – aber schließlich sind auch Kühe Fluchttiere.

In seiner Drastik ist aber auch Ichiharas Auftakt durchaus als eines jener Elemente von Körperlichkeit zu verstehen, die Soma nach der Pandemie zurück ins Kunsterleben bringen will. Vor allem soll das der „Incubation Pod“ im Museum Angewandte Kunst leisten. Das in beinahe allen Räumen bespielte Museum, das in der zweiten Hälfte des Festivals auch einer ITI-Akademie mit Gastperformances eine Bühne bereitet, soll Somas Schlüsselbegriff Inkubation wahrnehmbar machen, als Ausbrüten neuer Ideen oder aber als Wartezeit – aber mit guten Resultaten. Das Rad ist damit nicht neu erfunden worden, das konnte man schon ahnen, als die Eröffnungsfeier sich nicht von den üblichen Reden samt einer abgestürzten Videobotschaft der Bundeskulturbeauftragten Claudia Roth (Die Grünen) lösen mochte. Ein dichtes und anregendes Programm aber ist es sehr wohl, das das Publikum dort jenseits des Theaterprogramms auf eigene Faust erkunden kann, samt einem Übernachtungsangebot zur Festivalmitte.

Selbstbefragung und Rituale

Viel Selbstbefragung gibt es da, frisch erdachte schamanische Rituale in „Echos Kammer“ von Boogaert/Vanderschoot aus Amsterdam sind da dabei, vor allem Jugendliche können mit den schicken Do-it-yourself-Möbeln basteln und chillen, die man von El Warcha schon seit der Documenta 15 kennt. Kombinationen aus Digitalkunst und neuen physischen Erfahrungen versucht das Kollektiv Keiken: Eine bizarre Art von Schwangerschaftssimulation, gepaart mit Tiergeräuschen, ermöglicht eine künstliche Gebärmutter, in einem Bällebad kann man sich mit einer erstaunlich leichten VR-Brille regelrecht entspannen und dabei einer Genesis-Fantasie zusehen.

Wer tiefer in die Tasche greifen möchte, kann für 47 Euro ein Akupunktur-Erlebnis buchen, das wie gleich zwei weitere Arbeiten von Somas Landsmännin Aya Momose stammt. Überhaupt spielen Digitalität und Virtual Reality (VR) eine große Rolle, was nicht nur einem schon länger währenden Interesse der performativen Kunst daran geschuldet ist, sondern sicher auch der Pandemie: Digitalkunst, die ohne jede körperliche Interaktion durchaus fordernd ist für Geist und Körper.

Virtual Reality für Geist und Körper

Das ist noch weniger drastisch in der VR-Performance „Prometheus Unbound“ von Meiro Koizumi im Museum. Der thailändische Filmregisseur Apitchatpong Weerasethakul hingegen, unter anderem 2021 mit dem Spielfilm „Memoria“ mit Tilda Swinton erfolgreich, hat in der Alten Schlosserei in Offenbach mit „A Conversation With The Sun“ seine erste VR-Arbeit eingerichtet. Es ist nichts weniger als ein poetischer Weltuntergang, den man glücklicherweise nur zu erleben glaubt: Ohne Schmerz – aber doch so, dass es einem buchstäblich den Boden unter den Füßen wegzieht. Und da Weerasethakul seine filmischen Mittel exzellent beherrscht und noch dazu einen Soundtrack des kürzlich verstorbenen Komponisten Ruyichi Sakamoto hat, dem die Arbeit gewidmet ist, kann man von einer schauerlich perfekten Illusion sprechen, ein Albtraum mit Notausgang.

Ob nun wirklich mit den doppelten Austragungsorten Frankfurt und Offenbach „regionale Kulturgeschichte“ geschrieben wird, muss sich noch weisen. Und ob das Versprechen, als Festival nicht wie ein Ufo zu landen, sondern nachhaltig in beide Städte zu wirken, eingelöst wird, ist auch erst mit Abstand zu sehen. Der Anfang und das Angebot sind gemacht – es warten zwei dichte Wochen Festivalbetrieb.

■ Theater der Welt, bis 16. Juli in Frankfurt und Offenbach. Der „Incubation Pod“ im Museum Angewandte Kunst ist am 1. Juli von 10 Uhr bis Mitternacht geöffnet, von 8. auf 9. Juli von 10 bis 6 Uhr, sonst täglich außer Montag. Informationen unter theaterderwelt.de.