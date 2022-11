The Cure auf Tour : Ein mitreißender Konzertmarathon mit 30 Songs

Rares und Wahres: Mit einer mehr als zweieinhalbstündigen Zeitreise durch ihr Repertoire begeistert die britische Band The Cure das Publikum in der ausverkauften Frankfurter Festhalle.

The Cure und ihr Frontmann Robert Smith, hier bei einem Konzert im November 2022 in Barcelona, begeistern auch 44 Jahre nach der Gründung der Band noch immer die Massen. Bild: EPA

Grelle Blitze zucken im Dunkeln, Regenprasseln und Donnergrollen dröhnt aus riesigen Boxen - ein heftiges Gewitter braut sich da zusammen. Womöglich gar Vorboten einer Sintflut? Da geht so manch ein Konzertbesucher instinktiv in Deckung. Inmitten dieser audiovisuellen Katastrophenanbahnung schlendern gemächlich The Cure auf die mit Equipment regelrecht überfrachtete Bühne der Frankfurter Festhalle.

Als letzter trudelt Robert Smith ein. In unnachahmlichen Gang watschelt er ins Rampenlicht. Und als einziger hangelt sich der Gründer, Namensgeber, Sänger, Komponist, Texter, Multiinstrumentalist wie auch letztes Originalmitglied der legendären britischen Band erst einmal ganz weit vorne am Bühnenrand entlang. Mit intensivem Blick mustert er das Publikum, hält alle paar Meter inne, macht eine leichte Verbeugung und fasst sich ans Herz, ganz so als könne er es nicht fassen, dass die Halle bis in den zweiten Rang hinauf vollbesetzt ist. Später wird der sonst eher wortkarge Smith über die Halle noch sagen: „I remember this place. It’s pretty unforgettable!“